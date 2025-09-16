Hora y dónde ver Independiente del Valle vs. Once Caldas por Copa Sudamericana 2025

Regresan las emociones de la Copa Sudamericana 2025 con protagonismo colombiano con Once Caldas, que fue el único club colombiano que sobrevivió a los octavos de final de los octavos de final y lleva la bandera con el objetivo de hacer historia en esta importante competencia.

Primero será en Quito la cita de los cuartos de final en donde, por supuesto, el ‘Blanco Blanco’ de Manizales buscará arrancar con ‘pie derecho’ la serie de 180 minutos para llegar más lejos en esta competencia en la que buscan repetir la hazaña del 2004 cuando conquistaron la Copa Libertadores.

Independiente del Valle vs. Once Caldas // Fotos. AFP

¿Dónde y a qué hora ve Independiente del Valle vs. Once Caldas?

Este partido de cuartos de final de Independiente del Valle vs. Once Caldas se encuentra programado para este miércoles, 17 de septiembre, a las 7:30 de la noche (hora colombiana). Para los hinchas interesados en ver este compromiso, por fortuna, tendrán dos opciones:



TV: a través de ESPN, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional.

a través de ESPN, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional. Streaming: la señal de Disney Plus tendrá EN VIVO y online este compromiso de Copa Sudamericana.

“En la Sudamericana, el equipo de Manizales se enfrentará a Independiente del Valle este miércoles 17 de septiembre en Quito, en el Estadio Banco Guayaquil. Once Caldas llega motivado tras imponerse 4-1 sobre Huracán de Argentina en los octavos de final y con la confianza de contar con Dayro Moreno, máximo artillero del torneo con ocho goles”, indicaron desde Disney Plus.



Así le ha ido a Once Caldas contra ecuatorianos

Por desgracia, el historial del ‘Blanco Blanco’ en torneos internacionales ha sido corto, por ende, esta será la segunda vez en que se enfrente a un cuadro ecuatoriano por torneo Conmebol.

La primera vez fue en 2004, año en que el equipo caldense conquistó la Copa Libertadores. En aquella ocasión, el Once eliminó al Barcelona de Guayaquil desde los penales tras una serie de 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta, que terminó imponiéndose el cuadro colombiano en un 4-2 desde los 11 pasos.