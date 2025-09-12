¿Cuál será el regalo de Dayro Moreno por sus 40 años? DT de Once Caldas entrega detalles

El 16 de septiembre será el cumpleaños número 40 de Dayro Moreno y en Once Caldas ya tienen claro cuál sería el mejor regalo para su goleador histórico.

El técnico del equipo blanco blanco, Hernán Darío 'El Arriero' Herrera, habló en Blog Deportivo sobre el presente del delantero y reveló que el verdadero obsequio que esperan darle será una victoria en Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

“No hay fiesta, no hay celebración especial. Lo que estamos preparando es el partido de Copa. El cumpleaños de Dayro puede esperar un ratico. La sorpresa mayor es que nosotros le ganemos a Independiente del Valle”, aseguró Herrera, dejando claro que el enfoque está en el crucial compromiso internacional.

Vale recordar que ese partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana será el 17 de septiembre y el equipo manizaleño espera seguir obteniendo resultados favorables en este torneo internacional de la mano de su goleador histórico.

Dayro Moreno en la Selección Colombia // Foto: AFP

Herrera, quien ha sido uno de los principales impulsores del regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia, destacó el carisma y la energía que el atacante le ha aportado al grupo en Manizales y a la propia Tricolor.

“Dayro es querido por toda la gente. Tiene un carisma que contagia. Creo que eso le dio mucha energía y positivismo a la Selección Colombia, igual que a nosotros en el Once. Es una persona alegre, muy útil para el grupo”, señaló.

Sobre su reciente paso por la Selección Colombia tras el llamado de Néstor Lorenzo, el DT recordó la emoción de verlo en cancha en Barranquilla.

“Lo vimos feliz, como si fuera su primera convocatoria. Hicimos mucha fuerza para que jugara y gracias a Dios se le dio. Esperamos que no sea la última porque todavía tiene mucho para aportar”, comentó, insinuando que lo ve en la pelea por un cupo para el Mundial.

La camiseta que Dayro le regaló recientemente es otro de los recuerdos que el técnico atesora y que, precisamente, lució con orgullo durante un entrenamiento con el Once Caldas.

“No la esperaba, estábamos en el entrenamiento y me dijo: ‘Viejo, se la merece, tenga, yo la regalo’. Mis hijas ya me dijeron que esa camiseta es para ellas”, contó entre risas.

Hernán Darío Herrera con la camiseta de Dayro Moreno de la Selección Colombia X: @oncecaldas

Finalmente, Herrera resaltó que el presente de Dayro se explica por su capacidad para reinventarse, pese a que está a punto de cumplir 40 años.

“Él se lo ha ganado con goles. No puedo postular a Dayro sin que haga goles. Desde lo que mostró en Argentina contra Huracán ya la gente empezó a pensar en él para Selección. Hoy sigue marcando y sigue demostrando que está vigente”, concluyó.