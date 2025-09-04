Las emotivas palabras de Dayro Moreno que le aplauden hinchas de la Selección Colombia

Finalmente, la Selección Colombia volverá a disputar una Copa del Mundo tras 8 años de ausencia en esa última de Rusia 2018, en donde se consagró el gol de Radamel Falcao García frente a Polonia para siempre en la memoria de todo un país.

Pero ahora una nueva generación de futbolistas ilusiona con conseguir grandes cosas; sin embargo, en esta convocatoria el protagonismo se lo llevó Dayro Moreno que hizo méritos para volver a ser llamado y vestir la camiseta tricolor, incluso, ovacionado por el estadio cuando ingresó al minuto 81 en reemplazo de Jhon Córdoba.

Además, le devolvió ese cariño a la hinchada colombiana con unas emotivas palabras luego de que terminó el partido, que rápidamente se hicieron virales e hicieron que el delantero tolimense se llenara de cariño y agradecimiento de los aficionados.

La selección ya se encuentra en entrenamiento para el partido frente a Bolivia en la eliminatoria Foto: X @FCFSeleccionCol

“Contento. De este regreso tan maravilloso a la selección, gracias a Dios. Gracias Colombia. Me sentí orgulloso de todo un estadio coreando mi nombre, Colombia gracias. Clasificar a un Mundial y con este regreso tan maravilloso, se quedará por siempre en mi memoria”, dijo el delantero tolimense en diálogo con el Gol Caracol.

Ante la duda si estará o no Estados Unidos, su respuesta fue concreta: “Trabajamos para eso”, es decir, que seguirá dando lo mejor de sí y espera con 40 años ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para estar en un Mundial, que aún tendrá varios meses para convencer al técnico argentino de ser merecedor de ese cupo.

“Si Once Caldas, si compañeros, la ciudad y todo, quieran que esté allá. Gracias a todos, saludos a mi gente de Chicoral, del Tolima, a mi tierra, que lindo es poderlos representar siempre”, añadió.

Por ahora, Dayro seguirá en la concentración del equipo y se prepara para enfrentar a Venezuela el próximo martes, 8 de septiembre, por la última fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas.