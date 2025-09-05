¿Quién es la pareja de Dayro Moreno, el goleador que volvió a la Selección Colombia?

El nombre de Dayro Moreno volvió a sonar con fuerza en el país tras su regreso a la Selección Colombia, nueve años después de su última convocatoria.

El delantero, que atraviesa un momento brillante en el Once Caldas y es uno de los máximos artilleros de la Liga BetPlay, se robó la atención en el estadio Metropolitano durante el partido ante Bolivia, donde la hinchada lo pidió a gritos en al menos cinco ocasiones hasta que, finalmente, ingresó en el segundo tiempo.

Dayro Moreno en la Selección Colombia // Foto: AFP

Su aparición en la cancha estuvo acompañada de una ovación ensordecedora y pancartas que recordaban su trayectoria, confirmando el cariño que la afición mantiene hacia él.

Pero más allá de lo deportivo, su vida personal también ha generado curiosidad, especialmente su situación sentimental.

Lo cierto es que el tolimense no tiene pareja actualmente.

El propio jugador ha señalado en varias entrevistas que su mayor motivación son sus hijas: Salomé, fruto de su relación con Paola Andrea Villanueva, y Shantal, a quien tuvo con la modelo y cantante Marcela Muñoz, conocida artísticamente como Lamar.



La última relación que tuvo Dayro Moreno

Muñoz fue la última pareja pública del delantero. Su relación, que se extendió durante varios años, finalizó alrededor de 2018 por motivos que nunca se hicieron públicos.

Publicidad

En ese tiempo, Dayro llegó a compartir con orgullo en redes sociales momentos junto a ella, resaltando la etapa que vivieron como pareja.

Actualmente, Marcela continúa con su carrera artística y en su cuenta de Instagram, donde supera los 240.000 seguidores, comparte contenido relacionado con viajes, música y concursos de belleza.

Por su parte, el goleador de Once Caldas se ha mantenido soltero desde entonces y enfocado por completo en su carrera deportiva. Consciente de la exigencia que implica representar a Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha preferido reservar su vida privada y proyectar como prioridad su rol en el fútbol.

Publicidad

En medio de los rumores sobre su inspiración personal, Dayro ha dejado claro que son sus hijas quienes lo impulsan a seguir marcando goles y mantenerse vigente en el balompié profesional.

Su regreso a la Selección no solo responde a su buen momento deportivo, sino también a la determinación de un futbolista que, a sus casi 40 años, sigue escribiendo capítulos importantes en la historia del fútbol colombiano.