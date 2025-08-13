Identifican al responsable de pelea entre hinchas en el Estadio Atanasio Girardot: buscan deportarlo

Lo que se esperaba fuera una noche llena de fútbol, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo, terminó con un episodio lamentable en las gradas del estadio Atanasio Girardot.

El compromiso finalizó con un marcador de 0-0; sin embargo, lo que realmente encendió las gradas no fue en el césped, sino en la tribuna norte, donde un hincha brasileño ocasionó una pelea que necesitó de la intervención policial.

Además, de acuerdo con las autoridades, el hombre, quien fue identificado como Allan Aquino de Souza, inició el altercado cuando, en medio de la tensión del partido, empezó a provocar a los aficionados verdolagas. Con el ambiente cargado por la intensidad del juego, aquello terminó en golpes y patadas entre los asistentes.



Policía reaccionó rápido en el Atanasio

Según lo revelado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, Aquino buscó la manera de evadir a las autoridades cambiándose la camisa y mezclándose entre la multitud. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la pronta acción policial permitieron ubicarlo y detenerlo.

Ante esto, al aficionado se le aplicó la Ley 1801 con comparendo y multa; adicionalmente, fue trasladado por protección y pasó la noche allí. El siguiente paso sería entregarlo a Migración Colombia para aplicar su deportación y negarle el reingreso al país. “Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar”, advirtió Villa Mejía en su cuenta de X.

Algunos hinchas de Atlético Nacional y São Paulo se fueron a los golpes al terminar el partido… 😬❌



Partido Nacional vs. Sao Paulo: duelo sin goles

En la cancha, Nacional fue el encargado de proponer el hilo del juego, generando opciones de gol, pero la defensa brasileña se convirtió en una pared inquebrantable. Edwin Cardona tuvo en sus pies la oportunidad de darle la ventaja a los verdolagas con dos penales, pero falló en ambos: uno se fue desviado en el minuto 13 y el otro fue atajado por el portero Rafael en el 68.

Ahora, la llave queda abierta para el encuentro de vuelta en el estadio Morumbí, donde el vencedor enfrentará al ganador del duelo entre Botafogo y Liga de Quito. Mientras tanto, el incidente con Aquino de Souza deja claro que, más allá del resultado, el compromiso por mantener la seguridad y el respeto en el fútbol sigue siendo un desafío.