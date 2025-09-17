Independiente del Valle vs. Once Caldas HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí la Sudamericana

Este 17 de septiembre, Once Caldas tendrá una cita importante para su historia cuando enfrente el choque de ida frente a Independiente del Valle en Quito, Ecuador. El cuadro de Caldas llegó a territorio ecuatoriano con la ilusión de sacar una victoria y con la confianza de Dayro Moreno al 100 % tras su participación con la Selección Colombia.

Pero el proyecto de Independiente del Valle ha sido uno de los más exitosos de los últimos años en Sudamérica, por lo tanto, no le dejará el camino fácil al equipo dirigido por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera en esta Copa Sudamericana.

Once Caldas en Copa Sudamericana // Foto: AFP

Vea aquí EN VIVO, online y gratis: Independiente del Valle vs. Once Caldas por Copa Sudamericana

Este duelo comenzará a las 7:30 de la noche, como es habitual con la transmisión de Disney Plus y ESPN que son los canales autorizados por la Conmebol para estos partidos. Pero también podrá verlo online y gratis a través de YouTube con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá todo el minuto a minuto de este compromiso tan importante para el 'Blanco Blanco'.



Transmisión gratis de Independiente del Valle vs. Once Caldas HOY:

Dayro Moreno, la ficha clave del Once

No solo el futbolista pasa por un gran momento, sino que sus números en esta competencia lo respaldan al ser el máximo goleador con 8 tantos en total en un camino en donde ha enfrentado a Huracán, Fluminense, Universidad Catolica.

El delantero tolimense quiere volver a conquistar el continente con el 'Blanco Blanco' y su presencia en la cancha será una amenaza de principio a fin para el rival.

Dayro Moreno Foto: Once Caldas

Posibles alineaciones para este partido