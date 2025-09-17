En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Independiente del Valle vs. Once Caldas HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí la Sudamericana
EN VIVO

Independiente del Valle vs. Once Caldas HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí la Sudamericana

Los dirigidos por el 'Arriero' Herrera esperan comenzar con pie derecho la serie de cuartos de final en este choque de ida en condición de visitante. Vea aquí el partido online y gratis.

Independiente del Valle vs. Once Caldas (1).jpg
Independiente del Valle vs. Once Caldas //
Fotos. AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Este 17 de septiembre, Once Caldas tendrá una cita importante para su historia cuando enfrente el choque de ida frente a Independiente del Valle en Quito, Ecuador. El cuadro de Caldas llegó a territorio ecuatoriano con la ilusión de sacar una victoria y con la confianza de Dayro Moreno al 100 % tras su participación con la Selección Colombia.

Pero el proyecto de Independiente del Valle ha sido uno de los más exitosos de los últimos años en Sudamérica, por lo tanto, no le dejará el camino fácil al equipo dirigido por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera en esta Copa Sudamericana.

Once Caldas en Copa Sudamericana.jpg
Once Caldas en Copa Sudamericana //
Foto: AFP

Vea aquí EN VIVO, online y gratis: Independiente del Valle vs. Once Caldas por Copa Sudamericana

Este duelo comenzará a las 7:30 de la noche, como es habitual con la transmisión de Disney Plus y ESPN que son los canales autorizados por la Conmebol para estos partidos. Pero también podrá verlo online y gratis a través de YouTube con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá todo el minuto a minuto de este compromiso tan importante para el 'Blanco Blanco'.

Transmisión gratis de Independiente del Valle vs. Once Caldas HOY:

Dayro Moreno, la ficha clave del Once

No solo el futbolista pasa por un gran momento, sino que sus números en esta competencia lo respaldan al ser el máximo goleador con 8 tantos en total en un camino en donde ha enfrentado a Huracán, Fluminense, Universidad Catolica.

El delantero tolimense quiere volver a conquistar el continente con el 'Blanco Blanco' y su presencia en la cancha será una amenaza de principio a fin para el rival.

Dayro Moreno
Dayro Moreno
Foto: Once Caldas

Posibles alineaciones para este partido

  • Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli.
  • Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Once Caldas

Dayro Moreno

Copa Sudamericana

en vivo

Señal en vivo

Partidos de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad