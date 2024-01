Inter golea a Napoli y accede a la final de la Supercopa de Italia

Con una nueva exhibición coral, la enésima en las últimas dos temporadas, el Inter atropelló al Lazio (2-0) en un partido en el que el resultado se quedó corto y que dio el acceso a la final de la Supercopa el equipo de Simone Inzaghi, campeón de las últimas dos ediciones.

"Queremos ir a por la tercer seguida", dijo Inzaghi en rueda de prensa. Dicho y hecho. El Inter está en la final y parece no tener rival. Es una máquina perfecta muy superior al resto en Italia. Solo la 'Juve' le ha mantenido el ritmo en Serie A y en el desierto arábigo el Lazio no fue rival. No inquietaron los de Sarri a los 'nerazzurri' en un estadio Al-Awwal Park de Riad mucho más lleno que en la otra semifinal entre el Nápoles y al 'Fiore' que se llevaron los napolitanos.

Fue un dominio abrumador y abrasador el de los de Milán. Sencillamente no dieron opción a un Lazio que estuvo a merced los 90 minutos. El marcador no se amplió por la falta de acierto en los últimos metros de los interistas y gracias al larguero, que evitó los tantos de Barella y Lautaro Martínez.

Solo tardó 17 minutos la máquina 'nerazzurra' en carburar. Tras varios acercamientos peligrosos con Thuram como principal instigador, llegó el tanto del ariete galo, que parece un jugador que viste la camiseta desde hace cinco temporadas cuando es un recién llegado. Su adaptación es impresionante. Remató en el corazón del área pequeña el centro lateral de Bastoni que desvió con un precioso tacón Dimarco para descolocar a la zaga lazial.

El 1-0 fue el pistoletazo de salida a las ocasiones. Centros laterales constantes, remates que se fueron por poco, posesión absoluta y nada del Lazio, que dio las gracias por irse solo con un gol de desventaja al descanso.

Inter anota gol ante Lazio Foto: AFP

Inter selló la victoria en el segundo tiempo

Pero nada más comenzar el segundo tiempo llegó la sentencia. Pedro pecó de ingenuidad dentro del área y trastabilló a Lautaro provocando un penalti que convirtió el infalible Calhanoglu desde los once metros.

Movió el banquillo Sarri y dio entrada a Luis Alberto en la medular. El Lazio despertó. El Inter se dejó ir. Pero ni aún así el Lazio encontró recompensa. De hecho, las ocasiones seguían siendo del Inter. Lautaro estrelló un zapatazo contra el travesaño que frustró al máximo goleador de Italia su ansiado tanto en una temporada a un nivel altísimo.

Ya con el duelo decidido, Frattesi cerró la goleada culminando una contra que condujo Mkhitaryan por el perfil zurdo. 3-0 casi sin esfuerzo. El Inter es el equipo más en forma de Italia. Asusta a esta alturas del año. Se jugará el primer título contra el Nápoles este lunes, apenas unas semanas antes de que ambos se enfrenten a Atlético de Madrid y Barcelona en los octavos de final de Liga de Campeones.