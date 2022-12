No activar

James llegó a Asunción, pero no se entrenará hasta revisión médica con Colombia El futbolista del Real Madrid James Rodríguez llegó este lunes a Asunción para formar parte del grupo convocado por el seleccionador de Colombia, José Pékerman, aunque no se entrenará hasta que no pase un examen médico con los servicios médicos de la federación, informó la Conmebol.