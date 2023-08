James Rodríguez espera llamado de Néstor Lorenzo para liderar la Selección Colombia en Eliminatorias

Faltan pocos días para el debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. Desde ya se empiezan a barajar nombres para la primera convocatoria de Néstor Lorenzo en un formato real de FIFA, que, según James Rodríguez, espera ver su nombre en esa lista final del argentino.

Y es que el cucuteño ya sumó sus primeros minutos con Sao Paulo por lo que se está poniendo a punto con la camiseta 'Tricolor'. Es por eso que, al término del partido de Copa Sudamericana -donde solo estuvo 13 minutos-, dijo que su deseo es volver a tener la '10' de la Selección Colombia por lo que espera en estos días esa llamada de Néstor Lorenzo.

"No sé, la verdad que no he hablado con nadie. Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir", manifestó el '19' de Sao Paulo en rueda de prensa.

Asimismo, James Rodríguez aseguró que aprendió de las últimas Eliminatorias y aseguró que el equipo deber ser constante para hacer un buen papel que permita la clasificación. Por eso, es importante, dice él, ganar tanto de local como visitante sin importar el rival que esté en frente.

"Son poquitos minutos pero llegué hace 17 días al club. Mis compañeros ya tienen ritmo de juego ya que hace 3 meses vienen compitiendo. Me siento muy bien físicamente, los entrenadores me están llevando por un buen camino", dijo sobre los pocos minutos con Sao Paulo.

Por ahora, no se sabe con exactitud quiénes estarán en la lista final de Néstor Lorenzo. Además, James Rodríguez ha sumado poco con Sao Paulo por lo que deberá convencer a más de uno para estar con el equipo cafetero.

