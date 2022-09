"James Rodríguez lo que necesita es mostrarse y en Grecia tiene la oportunidad": ‘El Tren’ Valencia

La noticia del fútbol colombiano es la llegada de James Rodríguez a Grecia, acuerdo que estaría cerrado y sería oficializado en las próximas horas, según el periodista Fabrizio Romano. El exjugador Adolfo 'El Tren' Valencia analizó en Blog Deportivo la nueva oportunidad que tendrá el cucuteño en Europa.

"James lo que necesita es mostrarse, mostrar su fútbol y allá en Grecia tiene la oportunidad. Es un fútbol bastante competitivo. Allá en Catar estaba un poquito perdido", dijo.

El exdelantero de la Selección Colombia, quien jugó en 1999 en el PAOK de Grecia, recalcó que es una buena ventana para que James retome su nivel, pues el Olympiacos es uno de los clubes más importantes de ese país y que juega continuamente competiciones internacionales.

"Es un fútbol para llegar con mejor forma y una ciudad agradable. La Selección Colombia lo necesita y todos los colombianos queremos que nos represente bien en donde esté", comentó.

Además, deseó éxitos a exReal Madrid para que pueda brillar, pero enfatizó que esa es una responsabilidad del propio atleta y no está relacionada con los directivos o hinchas.

“La seriedad no la tienen que dar los hinchas o los directivos, sino uno mismo como jugador debe analizar por qué ese rendimiento, por qué no me mantengo”, recalcó.

Actualidad del Olympiacos

El equipo cuenta con la reciente contratación de Marcelo, excompañero de James en el Real Madrid, y está en el Grupo G de la Europa League. En el primer partido perdió 2-1 ante el Nantes y este jueves recibe al Friburgo.

En la liga local es tercero con 8 puntos tras cuatro fechas disputadas. El líder es Panathinaikos con puntaje perfecto y es escoltado por el PAOK con 19 unidades.

