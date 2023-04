Jhon Córdoba sobre ausencia en Selección Colombia: "No tengo la explicación del por qué"

Este fin de semana el Krasnodar se impuso 6-0 al FK Jimki por la fecha 21 de la liga rusa. El colombiano Jhon Córdoba fue figura al anotar doblete y seguir así con su racha goleadora con el equipo.

El atacante pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de su presente futbolístico. Asimismo, expresó que sus goles lo motivan para seguir trabajando, pese a que todavía no llega la convocatoria de la Selección Colombia.

“Es difícil no sacarse a la selección de la cabeza. Uno siempre quiere representar a su país. Cada vez que hay convocatoria aprovecho para descansar y estar con mi familia”, dijo.

Agradeció el respaldo por parte de los seguidores en redes sociales, quienes piden que le den una oportunidad en la tricolor por su racha goleadora en la liga rusa.

Sobre el mensaje que publicó en redes sociales en el 2021, en el que hacía referencia a su ausencia en la tricolor, en el que escribió: “Ya uno no sabe ni qué pensar”, indicó que no cree que le estén cobrando ese hecho para no llamarlo al equipo nacional. De hecho, comentó que antes y después ha tenido rachas goleadoras y la convocatoria no llega.

“Yo no dije nada malo. Antes marqué goles, estuve en la Bundesliga seis años y no se dio. No tengo la explicación del por qué”, agregó.

El próximo reto de Jhon Córdoba será llegar al centenar de goles, pues solo está a dos celebraciones de registrar esa marca.

“Creo que voy muy bien encaminado, tengo la moral y la capacidad para hacerlo. De ahí en adelante aportarle al equipo y que Dios decida qué pasará”, puntualizó.

El próximo partido del Krasnodar será el jueves, 6 de abril, al mediodía, contra el Rostov, por lo que en ese encuentro se podría dar la cifra récord, a nivel de clubes, para el colombiano.

