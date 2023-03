Padre de Kevin Castaño: “Es difícil llegar a la Selección Colombia, pero más mantenerse”

Después de la doble jornada de partidos amistosos de la Selección Colombia contra Corea del Sur y Japón, un volante marcó la diferencia en el proceso del argentino Néstor Lorenzo: Kevin Castaño.

El mediocampista, de 22 años que juega en Águilas Doradas, tuvo personalidad y manejó adecuadamente los tiempos con la camiseta tricolor en dos encuentros en los que el equipo nacional empezó perdiendo, pero luego obtuvo un empate y una victoria, respectivamente.

En Blog Deportivo su padre, Richard Castaño, recordó los inicios de su hijo en el fútbol profesional y confesó que él lo llevó al equipo antioqueño, pese a que “no tenía las condiciones para ser jugador”.

“Cuando tenía 8 años lo llevé a Águilas. Fui su primer entrenador y hasta los 18 años fui su último entrenador en divisiones menores”, dijo en Blu Radio.

Además, recordó que el entrenador venezolano Franchesco Stifano fue quien le dio la oportunidad de debutar en Águilas Doradas y darle confianza en el primer equipo.

“A mí me dio COVID en el debut de él. Estaba muriéndome en un hospital. Estaba en un momento crítico, no pude ver su debut, porque en ese momento está en una cirugía. Fue algo muy muy duro para él saber que está debutando ese día y a la vez me estaban operando, inclusive los médicos le dijeron a mi familia de que yo he estado vivo era de milagro, porque me dieron dos paros respiratorios inclusive”, añadió.

Manifestó que se siente muy orgulloso de que su hijo defienda los colores de la selección, pero enfatizó que es más complejo defenderse.

“Creo que es muy difícil llegar a la selección Colombia, pero es más difícil sostenerse y mantenerse en la línea de entrenamiento. Hay que trabajar duro con disciplina y con mucha dedicación”, recalcó.

Vale recordar que Kevin Castaño debutó con Colombia en el amistoso contra Estados Unidos el 28 de enero de 2023.

