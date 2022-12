'Juan Fer' Quintero, tras la lesión, ya está listo para la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero habló desde Francia con el equipo titular de Blog Deportivo y contó cómo ha sido su recuperación, su adaptación en el Rennes y todo el amor que le guarda al Porto y a la Selección Colombia.

‘Juan Fer’ cambio de aires por que no se sentía del todo cómodo en Porto. A pesar de que el equipo portugués jugaba Liga de Campeones y está en el top 10 de los mejores equipos de Europa, el jugador paisa prefirió irse al fútbol de Francia para tener continuidad.

“Yo creo que fue cuestionado mi paso a Francia. Porto siempre tuvo las puertas abiertas para mí, pero pienso que como jugador buscaba la continuidad que no tuve en los 2 años allá. Fue una decisión personal, y estoy feliz acá. Igual guardo mucho amor por el Porto”, contó el volante creativo.

La liga francesa, a pesar de que se cree que es una liga inferior en Europa, es una liga muy física dado el aporte de los cientos de jugadores africanos. Es por ello que Quintero dice sentirse feliz en esta liga en la cual está aprendiendo mucho.

“En mi caso es demostrar. Ya llevo dos partidos y me siento muy bien de ritmo. Siempre he sido cuestionado por mi forma de jugar, por mi estatura, pero acá me siento muy bien”, afirmó.

Juan Fernando Quintero ya ha sido catalogado como uno de los jugadores revelación del fútbol, tanto así que Falcao García lo destacó como el jugador del futuro para la selección. Es por ello que este joven de 22 años está presto a asumir retos grandes, como el del siguiente partido del Rennes contra el súper poderoso PSG.

“Uno admira a los jugadores grandes. Es un club copero. Pero esto es fútbol, 11 contra 11. Va a ser un partido lindo y ahí demostraremos para que estamos hechos”, confirmó.

El volante añora el llamado a la Selección de José Pekerman, pero le encantaría ser convocado para enfrentar el repechaje de los Juegos Olímpicos en Brasil.

“Siempre he querido jugar en unos Olímpicos y tener esta oportunidad no es algo de todos los días. He hecho cosas importantes con ese equipo. Y ya le comunique al profe Piscis Restrepo que estoy dispuesto a ir”, concluyó el creativo.

Sobre la Selección de mayores dijo que la actuación de los jugadores ha sido positiva a pesar de los errores. “Es difícil sentir esa presión, pero yo sé que ellos van a salir adelante”, finalizó.