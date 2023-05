Julio Comesaña no será más entrenador: “Fueron 60 años en el fútbol”

El reconocido entrenador uruguayo Julio Comesaña confirmó en Blog Deportivo que no será más director técnico en el fútbol. Manifestó que no quiere seguir con la ansiedad o desespero que en ocasiones se maneja en este deporte cuando los resultados no salen como se espera.

“Ya lo venía pensando que venía la hora de dejar la cancha. Pasaron ciertas cosas en los últimos dos equipos que estuve y que me llevaron a tomar esta decisión. Uno tiene que saber cómo salir. Han sido 60 años en la actividad, como jugador y entrenador”, comentó.

Comesaña, que tuvo un paso importante por el Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín, agradeció lo que ha vivido durante tantas décadas en el fútbol, pero manifestó que es el momento, a sus 75 años, de dar un paso al costado.

El uruguayo también contó que ahora estará en una etapa de transición, haciendo un repaso de su historia en el fútbol y todo lo que aprendió de este deporte. Además, aclaró que nadie, ni sus familiares, influyeron en su decisión, pues “ya están grandes”.

“De todas las ciudades que viajé por Colombia, muy pocas las conozco, solo donde viví, porque de resto era el hotel y el estadio. El fútbol me dio muchas cosas, me enseñó a caminar por la vida”, añadió.

Julio Comesaña también reflexionó sobre la actualidad de los entrenadores en el fútbol y la complejidad de hacer un proyecto serio en la actualidad, pues como “ahora hay menos tiempo para trabajar” se debe armar sociedades por afinidades dentro del equipo y desde el primer entrenamiento se nota si el equipo tendrá armonía futbolística.

“Como siempre hay que ganar y nadie da la receta, hay que rebuscar; a veces acertamos y otras no”, agregó.

Julio Comesaña, como entrenador, dirigió en Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Ecuador. Asimismo, fue campeón con el Junior en la Copa Colombia (2017), Liga (1993, 2018 y 2019) y Superliga (2020).

