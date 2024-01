Jurgen Klopp, homenajeado por los hinchas del Liverpool: “Nunca caminarás solo”

Jurgen Klopp inició este domingo su particular cuenta atrás como entrenador del Liverpool , en el duelo de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, frente el Norwich, en Anfield que le dedicó el habitual 'You'll never walk alone' (nunca caminarás solo) con el que el público recibe cada partido local.

Casi dos días después de que el técnico alemán dijera que al final de curso dejará al club red y que no volverá a entrenar nunca en Inglaterra, la afición de Anfield mostró una gran gratitud con el preparador que ha dirigido al equipo en los últimos nueve años.

En esta ocasión, antes del inicio del partido frente al Norwich, la grada del estadio de Liverpool cumplió con la tradición y, a capela, entonó el cántico, con momentos alusivos al preparador germano que se emocionó en el banquillo, ante el calor y el cariño mostrado por su público.

Ladies and gentlemen… ¡Jurgen Klopp!



El técnico alemán se emociona al escuchar los hinchas cantar “You’ll Never Walk Alone” en Anfield tras anunciar que se va a final de temporada.

Video @EmiratesFACup pic.twitter.com/YfHYbCQ90r — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) January 28, 2024

Las bufandas con el nombre del entrenador y varias pancartas se desplegaron al tiempo, visibles, con referencias a Jurgen Klopp, con el que la entidad recuperó el alto nivel competitivo, conquistó su última Copa de Europa y volvió a convertirse en una de las referencias del fútbol continental.

Publicidad

La cuenta atrás del retiro de Klopp ha comenzado. Los homenajes, la gratitud de la gente y los actos de reconocimiento, no han hecho más que empezar.