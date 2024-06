Kylian Mbappé y la odisea de jugar con una máscara tras fractura nasal: "Es un horror"

"Jugar con una máscara es un horror absoluto", señaló el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé, obligado a portarla tras sufrir una fractura nasal en el primer partido de la Eurocopa, este domingo en la víspera de jugar contra Bélgica en octavos, en Dusseldorf.

"No lo sabía, pero jugar con una máscara es un horror absoluto, he cambiado porque cada vez que intentaba una nueva no funcionaba", señaló la estrella, que ha probado más de cuatro modelos.

"Es muy complicado, limita la visión, el sudor se bloquea, hay que quitarla para que gotee", describió Mbappé, que se fracturó la nariz en los minutos finales de la victoria 1-0 contra Austria, al golpear con la cabeza a Kevin Danso.

Kylian Mbappé Foto: AFP

Mbappé no participó en el segundo partido, ante Países Bajos (0-0) y volvió en el tercero, 1-1 contra Polonia, marcando de penal.

"En cuanto pueda quitármela me la quitaré, pero no tengo elección, mi competición será así, solo puedo jugar así. Es molesto pero debo agradecer la máscara", añadió.

En cuanto a disputar un balón con la cabeza, Mbappé señaló que no ha tenido "la oportunidad" desde que se rompió la nariz. "Pero si hay que meterla para marcar la meteré", añadió.

"El tabique fue claramente desplazado. Aun recuperado, sigue siendo frágil. Se considera una cicatrización completa en seis semanas", analiza el doctor Jean-Pierre Paclet, antiguo médico de la selección francesa en los años 1990 y 2000. Considera "difícil" determinar con precisión una fecha de regreso, pero señala dos condiciones.

La primera es la respiración. "Los fenómenos secundarios que aparecen durante el accidente, es decir, la inflamación de la nariz a causa del hematoma y los sangrados deben cesar", explica.

En la misma línea analiza el doctor Jacques Saboye, cirujano plástico en Toulouse y miembro de la Asociación de cirujanos faciales. "El problema es la ventilación. Un deportista que está habituado a respirar por la nariz no puede estar 90 minutos respirando por la boca".

El doctor Paclet insiste en la necesidad de evitar todo riesgo en el entrenamiento. "Portar una máscara a medida permitiría recortar el plazo de regreso garantizando casi el riesgo cero de agravamiento de la lesión", indica.

Aunque "llevar máscara puede perjudicar parcialmente el campo de visión", estima Paclet.

Kylian Mbappé no es el primer jugador en haber sufrido una fractura en la nariz. Jean-Pierre Paclet recuerda la lesión del defensor y capitán de Japón en 2002, Tsuneyasu Miyamoto. Lesionado el 25 de mayo, pudo jugar el partido inaugural del Mundial, el 4 de junio, portando con una máscara.

Un protocolo que conoce bien Jacques Saboye. "Ya operé la nariz a un jugador de alto nivel. Tres semanas después pudo jugar la final de la Copa de Europa", explica, sin desvelar el nombre del jugador.

Otros pudieron incluso regresar antes. El hispano-brasileño Diego Costa lo hizo en dos días en 2016; el pasado mes de abril, el arquero polaco de la Juve, Wojciech Szczesny, sólo precisó de seis días para regresar a los terrenos de juego este año, sin máscara.