Scaloni le responde a Mbappé y menciona a Colombia como potencia en el fútbol

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, le contestó este martes a Kylian Mbappé, que dijo que la Eurocopa es mejor que la Copa América y le recordó que el fútbol sudamericano suma diez títulos mundiales.

"Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total (Argentina 3 y Uruguay 2 ), indicó.

Scaloni también reivindicó que "Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo pero son opiniones y hay que respetarlas" y posteriormente aseguró: "Es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, sino también ganan. Y Chile también. Chile cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que yo no me animaría a decir que no son de las mejores".

Scaloni prueba últimos retoques en el equipo en su último entrenamiento en Nueva Jersey

Argentina culminó su preparación para el partido del miércoles contra Chile con un entrenamiento en el que Lionel Scaloni pudo ensayar con el equipo que alineará en un encuentro que puede darle a la Albiceleste la clasificación.

"El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos algún retoque", indicó el técnico en la conferencia de prensa previa al partido, celebrada en el Metlife Stadium, remitiendo a la última práctica del conjunto, que se llevó a cabo de nuevo en el Red Bull Training Center.

En ese sentido, antes de salir al campo de juego, cuerpo técnico y plantel tuvieron una charla con video análisis para ultimar los detalles del choque.

La posible entrada del equipo en Nicolás Otamendi, suplente ante Canadá, o del jugador del Fiorentina Nicolás González, en lugar de Ángel di María, más la decisión de si mantendrá a Julián Álvarez en el once inicial u optará en esta ocasión por Lautaro Martínez son algunas de las alternativas que se manejan.

