La 'joya' colombiana que se llevó el Manchester United; lo querían grandes de Europa

Con apenas 17 años, la vida Cristian Orozco dio un giro de 180 grados de cara a esta temporada 2025/26, pues, según el reconocido periodista Fabrizio Romano, el volante colombiano cerró su fichaje al Manchester United por 1 millón de euros en una operación de los ‘Reds’ potenciar grandes talentos.

“El Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco. Tarifa de transferencia de US$1 millón desde Fortaleza en acuerdo válido a partir del verano de 2026. #MUFC Los abogados aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio”, contó el reconocido periodista.

De la cantera del Fortaleza CEIF, conocido como los ‘Amix’, el volante se hizo famoso por su gran nivel con la Selección Colombia Sub-17, en donde el futbolista tuvo grandes actuaciones que llamaron la atención de grandes agentes del mundo, de hecho, se llegó a hablar de seguimiento de gigantes de Europa y fueron los ‘Reds Devils’ los que se adelantaron en la operación.

“El joven de 17 años se mudará oficialmente a Inglaterra el próximo verano. Su llegada marca la siguiente etapa del plan del club para captar a algunos de los jóvenes talentos más prometedores del mundo. Diego León, Sekou Kone, Chido Obi Martin y muchos más ya han sido tentados a mudarse al noroeste”, destacaron el reconocido The Mirror.



No obstante, hay un detalle importante a tener en cuenta en esta operación y es que el volante no podrá sumarse al United hasta 2026, pues debe cumplir la edad (18) para dar el salto al fútbol europeo y ponerse la camiseta de uno de los grandes clubes de Inglaterra.

Pese que aún no ha debuto en la primera división del fútbol profesional colombiano -conocida como Liga BetPlay- en Manchester lo han pintado como un futbolista con un talento impresionante y excelente trabajo para ser explotado para convertirlo en un grande en el planeta.