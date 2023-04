"La MLS es una liga que cada año crece más": Michael Barrios tras anotar gol con Colorado Rapids

El jugador colombiano Michael Barrios, quien impidió la derrota del Colorado Rapids el pasado fin de semana en la MLS de Norteamérica, afirmó en diálogo con Blog Deportivo que esa liga crece "cada año más" y se refirió también a su presente con el equipo de la ciudad de Denver.

"La MLS ha sido una la liga que cada año crece más, no solo para los colombianos, sino para los latinos y todo el mundo. Llegan jugadores no solo a retirarse, como antes, ahora hay jugadores que vienen a mantener su carrera. No es fácil jugar y mantenerse fuera del país, y creo que eso me ha caracterizado a mí", señaló Barrios.

Barrio señaló además que se encuentra "contento por el momento" que está atravesando con el club, con el que ha conseguido marcar en los últimos dos partidos, para impedir, en ambos casos, que Colorado Rapids termine perdiendo: "Hace rato que no marcaba y he tenido la oportunidad de marcar los últimos dos fines de semana, entonces contento de poder aportarle al equipo", afirmó.

Sobre el nivel de la liga norteamericana, el colombiano también acotó que "es exigente" y lo confirmó contando que durante su paso por Uniautónoma jugó "casi lo que se juega (en Estados Unidos) en una temporada, sin meter algunos partidos", asegurando de paso que ese es un motivo por el cual los jugadores que actúan allí deben "saber manejar el rendimiento".

"El primer año que llegué a Colorado no fue tan mal: quedé goleador del equipo, entonces la adaptación no me costó mucho porque ya conocía la liga. Me quedó adaptarme al clima, el equipo, la ciudad y lo que los técnicos querían. Ahora cada vez que se me presenta la oportunidad busco aprovecharla al máximo", prosiguió Barrios.

Por otra parte, el jugador colombiano aseguró que, siempre que tiene la oportunidad, está "pendiente del fútbol colombiano" y de su hermano, a quien dijo apoyar constantemente desde la distancia: "Después de los partidos siempre hablamos y él me escucha como hermano mayor y la experiencia que tengo", contó, antes de afirmar que, en lo personal, trabaja todos los días por un llamado a la Selección, algo que siempre ha "soñado y esperado".

