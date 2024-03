La Selección Colombia sigue sin conocer la derrota bajo el mando de Néstor Lorenzo

Con firmeza y madurez, la Selección Colombia superó a España este viernes, 22 de marzo, en el West Ham Stadium de Londres, Inglaterra. Sin duda fue un gran partido para el seleccionado nacional, pues de menos a más en el transcurso de los 90 minutos.

Y es que en el primer tiempo Néstor Lorenzo apostó por Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Mateo Casierra y Luis Díaz, pero no salió muy bien, pues la superioridad fue para el elenco europeo que no aprovechó esos momentos en el 1 vs. 1 contra Colombia.

El segundo tiempo fue un cambio radical en la Selección Colombia con el ingreso de James Rodríguez. El jugador de Sao Paulo mostró su calidad táctica y técnico para sacar adelante el planteamiento táctico y uno o dos pases ponía frente a frente a sus compañeros del arco de David Raya.

Tanto fue el cambio que en menos de 10 minutos el equipo tuvo tres llegadas claras hasta que cayó el gol de la victoria. La jugada la creó James Rodríguez con un pase de gran calidad que recibió Luis Díaz para desbordar por el sector izquierdo y poner un centro que, sin piedad, definió Daniel Muñoz de media volea para ponerla al fondo de la red.

El partido finalizó con sensaciones positiva por el desarrollo del partido, Colombia fue de menos a más y aprovechó las oportunidades de ataque que dejaba España por errores defensivos. Néstor Lorenzo vive un momento dulce con el combinado nacional teniendo una racha positiva de resultados.

Desde su llegada en 2022, Lorenzo ha dirigido 17 partidos con la Selección Colombia enfrentado a rivales de peso como Brasil, Uruguay, Alemania, entre otros. Su saldo es de 12 victorias y tan solo 5 empates, un registro histórico en el país.