La temporada de Duván Zapata "está terminada", según medio italiano

No son alentadoras las noticias de Duván Zapata desde territorio italiano después de sufrir una lesión en el partido del Atalanta contra el Cagliari el 6 de febrero. De hecho, afirman que el colombiano no jugará más de lo queda del semestre.

El medio Sky Sport Italia , que no confirma la lesión del delantero, indica que Zapata no jugará más con el Atalanta, así deba someterse o no a una cirugía.

El delantero de la Selección Colombia ya se encontró con el doctor Orava en Turku, Finlandia, y quien es especialista en tratar lesiones de futbolistas.

"En los próximos días deberá someterse a más pruebas clínicas. Zapata preferiría no operarse, pero le tomará de 8 a 10 semanas aclarar su problema físico", indica el artículo.

Además, el medio informa los posibles sustitutos que podrían remplazar al número 91 del equipo entrenado por Gian Piero Gasperini: Diego Costa y Graziano Pellé.

Así las cosas, Duván Zapata tampoco estaría disponible para los partidos de la Selección Colombia en lo que resta de la Eliminatoria Sudamericana.