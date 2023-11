Lágrimas de emoción: así vivió Linda Caicedo su participación en la gala del Balón de Oro

El pasado lunes, 30 de octubre, de 2023 , la colombiana Linda Caicedo fue protagonista durante la gala del Balón de Oro que premió, una vez más, a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo. En esta ceremonia, la vallecaucana llegó junto a dos de sus compañeros: Vinicius Jr y Jude Bellingham, que la acompañaron por la logística del Real Madrid, club donde milita.

Pese que Linda Caicedo no logró un premio, sí ocupó un lugar entre las 10 mejores jugadoras de todo el mundo. Algo especial teniendo encuentra que la vallecaucana tiene apenas 18 años y está en un club tan grande como lo es el Real Madrid. Por eso, junto a su representante, Cisco Terreros, optaron por tener un traje a la altura de la ceremonia a la que llegó gracias a France Football.

Linda Caicedo, novena en el Balón de Oro

"Fue una experiencia linda, Linda se veía espectacular y sin duda se fajó. Nosotros solo la apoyamos, teníamos la intención de contar con un diseñador, pero por tiempos no pudimos. Entonces tuvimos que ir con algo sencillo, pero igual uno la pone donde sea y se ve excelente", dijo Cisco Terreros en diálogo con Blog Deportivo.

De igual forma eso no fue lo más importante para Linda durante la ceremonia, sino todas las experiencias que vivió durante esa noche en Francia. Aunque no logró el galardón de la mejor jugadora del mundo, según Terreros, lo tomó de muy buena forma y esto la motivó a querer mucho más en su carrera.

Linda Caicedo, el sueño cumplido en Francia

En la primera fila del teatro de la gala del Balón de Oro estaba Linda Caicedo y a tan solo unos asientos de diferencia estaba un hombre al cual ella admira un montón: Lionel Messi, el jugador que desde niña ella soñaba poder ver en persona y con quien pudo hablar luego de la ceremonia, con nervios y emoción, la vallecaucana cumplió su sueño en Francia.

No fue fácil acercarse al astro argentino debido al guardaespaldas que tiene del Inter Miami, pero lo logró y se tomó una foto con el hombre con más balones de Oro de la historia. Asimismo, según Terreros, dijo que él la felicitó y la animó a lograr muchas cosas grandes.

Linda Caicedo junto a Lionel Messi // Foto: Instagram Linda Caicedo

"Cuando nos encontramos en el pasillo de la parte de atrás y por fin la toco, estaba congelada, parecía un hielo, no sabía qué decir (...) Ella me muestra su teléfono y me muestra la foto que hoy ya es famosa, y me dice "no lo puedo creer" y sus ojos se llenan de agua y empieza a ser muy emocionante en este momento cuando se toma la foto con Leo. Yo solo le doy un abrazo y nos vamos a caminar", contó Terreros.

Además, durante la gala del Balón de Oro compartió con sus dos compañeros del Real Madrid, quienes estuvieron a su lado e incluso estuvieron juntos en Francia.