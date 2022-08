LaLiga y una temporada que pondrá a prueba al Real Madrid y FC Barcelona en el fútbol europeo

Comenzó LaLiga, que regresa con resultados novedosos y actuaciones inesperadas. La máxima división del fútbol español espera que sus nuevos fichajes, le demustren a Europa y el mundo porque son “la mejor liga del planeta”.

La responsabilidad más grande la tiene en su espalda el Real Madrid, que, con pocos fichajes y los mismos nombres espera irse a la guerra contra todo y todos. Por su parte, el FC Barcelona con un gasto histórico y nombres con categoría mundial tendrá que hacer respetar la casa y volver a lo más alto del fútbol europeo.

Las nominaciones al Balón de Oro y el Golden Boy, que lideran jugadores de los principales clubes de España, es la muestra de la potencia que para la dirigencia muestra que “LaLiga sigue contando con promesas y profesionales de categoría mundial”.

“El Banco Santander vuelve como patrocinador principal de la competición por una última temporada, mientras que Mahou San Miguel y TVM se unen a PUMA, EA Sports, Microsoft, BKT, Sorare, Socios.com y Dapper como patrocinadores globales de cara a la temporada 2022/23. Los socios regionales de LaLiga en Colombia incluye a Rushbet”, informó LaLiga.

Los nuevos jugadores tendrán la posibilidad de demostrar sus capacidades que con ilusión, la pasión y la competitividad quieren llegar a los más lejos.

La apuesta en tecnología de LaLiga Santander

“Partidos como éstos son un factor importante para que LaLiga sea la liga de fútbol nacional más seguida en las redes sociales, con más de 160 millones de fans en todo el mundo que disfrutan de los contenidos de LaLiga en 20 idiomas diferentes a través de 17 plataformas distintas”, confirmó LaLiga.

Con presencia en diferentes países del mundo, el fútbol español demuestra que su objetivo no es solo tener a sus clubes en los puntos más altos de lo deportivo, sino que la entidad sea la más prestigiosa en el planeta.

Estos son los primeros resultados de LaLiga Santander



Osasuna 2-1 Sevilla FC

Celta de Vigo 2-2 RCD Espanyol

Real Valladolid 0-3 Villareal FC

FC Barcelona 0-0 Rayo Vallecano

Cádiz 0-1 Real Sociedad

Valencia FC 1-0 Girona

Almería 1-2 Real Madrid

Aún faltan por disputarse: Athletic Bilbao vs. Mallorca; Getafe vs. Atlético de Madrid y Real Betis vs. Elche.

