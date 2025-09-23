Lanús elimina a Fluminense y clasifica a semis de Sudamericana tras tensión en tribunas

Con un gol de Dylan Aquino, de 20 años, Lanús igualó 1-1 este martes con Fluminense y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El empate le bastó al Granate que dirige Mauricio Pellegrino, pues en la ida de los cuartos de final se impuso por 1-0 en casa.



¿Cuál será el rival de Lanús en semis?

Lanús, monarca de la Sudamericana en 2013, espera ahora por su rival en la semifinal, que saldrá del vencedor del compromiso entre Universidad de Chile y Alianza Lima que se disputará este jueves en suelo chileno. En el juego de ida empataron 0-0.

Lanús jugará la semifinal de la Copa Sudamericana Foto: AFP

El Fluminense, del entrenador Renato Gaúcho, salió dispuesto a igualar la serie y encontró el empate rápidamente. A los 20 Luciano Acosta cabeceó dentro del área y asistió al uruguayo Agustín Canobbio que anotó el 1-0 con un golazo.

Pero a los 67, Dylan Aquino marcó el empate 1-1 que silenció a los hinchas del 'Flu' en el Maracaná y puso a cantar a los aficionados del Granate, pues ese gol le daba la clasificación.



Aquino recibió el balón de Marcelino Moreno y disparó de pierna derecha y con gran aplomo dentro del área para batir al portero Fábio que había sacado cinco veces su valla imbatida en 6 partidos.



¿Qué pasó en las tribunas del Maracaná?

En la nota gris del partido, durante el descanso aficionados del Lanús y agentes de la Policía brasileña chocaron en las gradas y obligaron a retrasar por varios minutos el inicio de la segunda parte.

Según la Policía Militar brasileña, los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante.

Fuertes enfrentamientos entre hinchas argentinos y policías de Brasil / Foto: AFP

La Policía intervino para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada del Lanús. Se desconoce si hubo heridos en los altercados. Después de 20 minutos, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió reanudar las acciones.