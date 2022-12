Las nuevas denuncias de Football Leaks o el fútbol como "crimen organizado"

Las denuncias sobre presunta evasión de impuestos de parte de Ronaldo y de Özil sólo son la punta del iceberg y el comienzo de una serie de revelaciones que seguramente ocuparán al mundo del deporte en las próximas semanas.



Esa es la conclusión a la que llega en un comentario publicado hoy por "Der Spiegel", que ha coordinado la red de medios de comunicación -entre ellos el español "El Mundo"- que han evaluado y empezado a publicar los documentos recibidos de "Football Leaks".



"Todos los contratos, los extractos bancarios, la correspondencia que 'Der Spiegel' y sus socios de la red EIC lo muestran: el fútbol profesional está más cerca del crimen organizado que de cualquier ideal deportivo", dice la revista.



En ese mundo, sigue la revista, los agentes son los "padrinos" que, en caso necesario, recurren a la amenaza y al soborno y tienen como único objetivo el aumento de las ganancias.



Los jugadores entran en esa lógica porque "creen que parte del juego es ganar el mayor dinero posible, también utilizando empresas opacas" para eludir impuestos como, según las denuncias, habría sido el caso de Cristiano Ronaldo.



"Los clubes también entran en el juego aunque nadie los obliga. Simulan fomentar el bien común y fomentan la evasión de impuestos mientras exigen dinero del estado para construir nuevos estadios", dice la revista.



Özil y Ronaldo no son los únicos nombres que aparecen en los artículos de hoy de "Der Spiegel". A ambos se agregan los del entrenador José Mourinho, que también ha utilizado empresas opacas, según la revista, los de los internacionales portugueses Pepe, al servicio del Real Madrid, y Ricardo Carvalho, o del internacional colombiano, y también madridista, James Rodríguez.



"Los tres -dice la revista refiriéndose a los últimos jugadores mencionados- juegan o jugaron en el Real Madrid, donde no sólo los sueldos parecen ser excepcionalmente altos sino también el atrevimiento en cuestiones de impuestos", dice "Der Spiegel".



Sin embargo, en los documentos también hay por lo menos algo que hace posible la esperanza de que no todo el mundo está dispuesto a hacer el juego. Se trata de una frase de Hans Erick Ødegaard, el padre de Martin Ødegaard, fichado por el Real Madrid a los 16 años como uno de los grandes talentos europeos.



Según "Der Spiegel", un grupo de abogados españoles explicó Ødegaard las ventajas fiscales que tendría crear una empresa para desviar los ingresos de publicidad.



"En todo caso se va a ganar mucho dinero. Por eso es un problema moral esforzarse en no pagar impuestos mientras otras personas trabajan para pagar sus facturas", contestó el padre de la joven promesa.



Para todos aquellos que no tienen los escrúpulos morales de los Ødegaard, la posibilidad de evadir impuestos se da ante todo en lo que se gana por derechos de publicidad. La estrategia suele ser crear una empresa a la que se ceden los derechos de imagen. Si esas empresas tienen cede en Irlanda, por ejemplo, sólo pagan un 12,5 por ciento de impuestos.



Si la empresa está en otra parte, por ejemplo en las Islas Vírgenes como parece ser el caso de Ronaldo, la situación tiene todavía más ventajas. Detrás de Ronaldo su compatriota Jorge Mendes, considerado como uno de los agentes más exitosos del fútbol actual.



Entre los clientes de Mendes también están, entre otros, Mourinho, James Rodríguez y el joven portugués Renato Sanches, actualmente en la disciplina del Bayern.



Mendes, según lo publicado por "Der Spiegel", no sólo sirve de intermediario entre clubes y jugadores, sino que colabora activamente con sus clientes en el manejo de estructuras para eludir impuestos.



La empresa de representación de Jorge Mendes, Gestifute, aseguró el jueves en una nota remitida a Efe que tanto Cristiano Ronaldo como José Mourinho, están "al corriente de sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria española y británica", respectivamente.



El caso de Ronaldo es en cierta manera paradigmático. En 2009 Ronaldo, según el relato de EIC, cedió sus derechos de imagen hasta 2014 a Tollin Associates, en las Islas Vírgenes. Tollin las cedió luego a Polaris Sport, manejada por un sobrino de Mendes y con sede en Irlanda, que se encargó de negociar los contratos de publicidad de Ronaldo.



Posteriormente Polaris traspasó el dinero obtenido -74, 8 millones de euros- a Tollin y en 2014 Tollin lo habría traspasado a Ronaldo, afirma la revista.