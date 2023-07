Leicy Santos rompe su silencio por polémica de partido contra Irlanda: “Fue una falta de respeto”

La Selección Colombia femenina se sigue preparando para su debut ante Corea del Sur en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, uno de los partidos que esperaba la tricolor era contra su similar de Irlanda, pero que finalmente se suspendió a los 23 minutos porque, según el equipo europeo, se estaba presentando un “juego muy brusco”.

Ante la polémica que se generó el viernes 14 de julio y luego de conocerse el video de la jugada que provocó el retiro del equipo europeo del partido, el cual no estaba siendo transmitido, la volante Leicy Santos habló en rueda de prensa sobre la situación y lo calificó como una “falta de respeto”.

De hecho, comentó que ni sus compañeras de Colombia ni el cuerpo técnico entendía lo que estaba sucediendo, pues fue una jugada de contacto “normal”, de fútbol, y que no tuvo la intención de agredir a la rival.

“Estábamos todas en shock, no entendíamos lo que estaba pasando. No sabíamos por qué no íbamos a jugar más hasta que fue una de nuestro staff a preguntar. Nos parecía injusto y, desde mi punto de vista, una falta de respeto que nos fuimos de Sídney a jugar un partido y que, por una falta, que a mi punto de vista no es de agresión, sino una que se genera en el juego, digan que no quieren jugar más”, expresó en rueda de prensa este martes, 18 de julio.

Recalcó que para ese partido el entrenador Nelson Abadía trabajó con todo el grupo de convocadas de la Selección Colombia durante dos días para afinar la estrategia y plantear un buen encuentro preparatorio.

“El equipo de Colombia perdió dos días de preparación que son súper importantes tan pronto a lo que es la Copa del Mundo. Me pareció una falta de respeto de parte de Irlanda, no sé si fue una decisión de la entrenadora o del staff”, añadió.