Lionel Messi, nuevo jugador del Inter de Miami: así lo confirmó el jugador

Después de varias semanas de especulación, este miércoles, 7 de junio, en diálogo con Sport , de España, Lionel Messi confirmó el futuro de su carrera deportiva y anunció que jugará en el Inter de Miami en la próxima temporada.

"Tomé la decisión de poder ir a Miami, aún no está cerrado al 100 %, pero bueno decidimos continuar el camino ahí (...) La verdad es que mi familia estaba muy, muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos ilusiones porque la realidad era que todavía no sabíamos que podía pasar. Pero, obviamente, que yo estaba con muchas ganas de devolver. Nunca, nunca, nos quisimos ir ahí (Barcelona)", manifestó el jugador en entrevista con Sport.

💥 El argentino abre las puertas de su casa en París para hablar de su próximo reto profesional



📲https://t.co/tydJuMJ6AM pic.twitter.com/iE1QcKpWFi — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

Messi y sus razones para llegar a la MLS

En diálogo con Blog Deportivo, Javier Rodríguez, periodista colombiano en Miami, reveló que la noticia no fue fácil para Lionel Messi, pues el deseo inicial del jugador era regresar a España. Sin embargo, la operación con Inter de Miami creció y las intenciones de diversas marcas llevó a que el argentino tomara esta decisión.