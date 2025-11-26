En vivo
Liverpool y Arne Slot caen en picada a manos del PSV en la UEFA Champions League

Los de Arne Slot, que llegaban tras caer ante el Nottigham Forest en Premier League, donde ocupan la duodécima posición, se vieron superados por el cuadro neerlandés.

Arne Slot pierde con Liverpool.jpg
Arne Slot pierde con Liverpool //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

