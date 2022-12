Los partidos hay que jugarlos, nadie te los regala: Falcao sobre Baréin y Kuwait

En exclusiva con Blog Deportivo y Gol Caracol, Falcao García se declaró feliz por volver a la Selección Colombia pues “siempre venir a la Selección es algo especial”.

“Vestir esta camiseta genera el mayor orgullo que puede tener un futbolista y más en este momento un poco difícil porque no juego, así que trato de aprovechar al máximo los minutos que juegue con mi club y acá trataré de disfrutar y dar lo mejor de mí en los partidos”, añadió.

Refiriéndose a la llegada de nuevos jugadores al combinado nacional, como Mojica, Andrade y Rentería, dijo que “Estos dos partidos con la Selección son muy importantes, se han integrado nuevos futbolistas que en un futuro van a ser importantes para esta selección, ojalá también lo sean en el presente pues para el profe y el cuerpo técnico es muy importante verlos”.

Respecto a Baréin y Kuwait, rivales de Colombia para la fecha Fifa de partidos amistosos, hizo énfasis en que “hoy en día existen diferentes dificultades a la hora de afrontar un partido de fútbol, la parte técnica y táctica ha equilibrado muchísimo el fútbol. Los partidos hay que trabajarlos, no te los regala nadie”.

Por otro lado, el samario se refirió también a su actualidad en el fútbol británico, en el que no ha gozado de bastantes minutos en su club, Manchester United, al mando del técnico holandés Louis van Gaal: “Sé que se ha hablado mucho, he tratado de abstraerme y estar tranquilo. No me puedo preocupar demasiado, pues tengo que prepararme para cuando tenga mi oportunidad”.

En ese sentido, Falcao indicó que “Van Gaal tiene que tomar sus decisiones como cualquier otro entrenador, independientemente de si sean favorables para mí o no debo comportarme lo más correctamente posible, siendo profesional en todo momento, aprovechando los minutos y tratando de aprovechar el tiempo que él me dé, nada más”.

Finalmente, sobre las propuestas que puedan llegar en el próximo mercado de traspasos en el verano europeo, señaló: “Yo sé que con esta situación todos los días pueden llegar llamadas, con eso estoy tranquilo y me mantengo al margen, pues hay personas que se encargan de manejar toda esta situación. En este momento me debo al Manchester United, tengo fe y esperanza porque muchas cosas pueden suceder en la cantidad de partidos que restan y al final simplemente me sentaré y analizaré lo que más me convenga”.