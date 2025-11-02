Lothar Matthäus vuelve a la carga contra Luis Díaz: arremetió contra el colombiano

En Alemania, cada palabra de Lothar Matthäus pesa. No solo por haber sido campeón del mundo en 1990, sino porque su voz sigue siendo una de las más escuchadas cuando se trata de hablar del Bayern Múnich, equipo del que fue figura durante casi una década. Esta vez, el histórico alemán volvió a poner bajo la lupa al colombiano Luis Díaz, protagonista de un inicio de temporada que mezcla aplausos con exigencias.

El exjugador analizó el presente del conjunto bávaro bajo la dirección de Vincent Kompany y no dudó en elogiar el ambiente que vive el camerino. Según dijo en entrevista con el diario Bild, el nuevo técnico “ha devuelto al Bayern el sentido de la solidaridad”, comparando incluso el espíritu del equipo con el de la selección alemana campeona del mundo en 1990.



“Debe mejorar ”: el mensaje directo de Matthäus a Luis Díaz

Aunque el exfutbolista destacó la armonía y el buen rendimiento del Bayern, también lanzó una observación directa hacia el colombiano. “La semana pasada, en un partido de Copa Alemania, falló una gran oportunidad de marcar, así que debe trabajar en sus tiros y en concretar las opciones”, afirmó Matthäus.

El legendario mediocampista agregó que, si bien los números de Díaz son positivos —cuatro goles y varias asistencias en Bundesliga—, el guajiro “aún puede dar más”. Y fue claro con su advertencia: “Los aficionados pueden perdonarlo en esos partidos, pero si falla oportunidades similares contra el Real Madrid, entonces sí que estará en problemas”.

Luis Díaz, nombrado mejor de la jornada en Alemania Foto: X; @FCBayern

Luis Díaz, figura del Bayern pese a las críticas

Desde su llegada a Múnich, Luis Díaz ha disputado 14 partidos en los que acumula 1.168 minutos, ocho goles y cinco asistencias. Su explosividad, compromiso y capacidad para desequilibrar por las bandas lo convirtieron rápidamente en titular indiscutible para Kompany.

El colombiano ha sido clave en el invicto del Bayern, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Sin embargo, las observaciones de Matthäus reflejan la presión que enfrentan las grandes figuras en un club acostumbrado a ganar.

Mientras tanto, Díaz se prepara para el clásico ante el Bayer Leverkusen, consciente de que cada partido es una nueva oportunidad para demostrar que su talento brilla, incluso bajo la lupa más exigente del fútbol alemán.