Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores del mundo en 2023, según importante ranking

Luis Díaz tuvo un 2023 agridulce en su carrera profesional. El guajiro vivió momentos tensos en Liverpool debido a una lesión que tuvo y por un problema en torno a su papá cuando fue secuestrado por el ELN. Sin embargo, a nivel deportivo rindió como siempre, fue figura con la Selección Colombia y protagonizó importantes partidos bajo el mando de Jürgen Klopp.

Es por esto por lo que, según el ranking de la popular revista británica Four Four Two, Luis Díaz se ubicó entre los 100 mejores jugadores del mundo. Ocupó la casilla 53 superando a jugadores como Rodrygo Goes, Federico Valverde, Toni Kroos, Phil Foden, Gavi, entre otros.

“El 2023 será recordado por Luis Díaz por ser una montaña rusa de emociones por motivos personales. El colombiano ha iluminado el fútbol inglés con rayos de brillantez, convirtiéndose en el heredero del trono de Sadio Mané y ganándose un lugar en los corazones de Merseyside por su genio y astucia a partes iguales”, manifestó el diario en su publicación.

Durante 2023, Luis Díaz disputó más de 25 partidos con más de 7 goles. Pese a perderse las fases decisivas de la Champions League 2022/23, el guajiro no perdió continuidad con el alemán Jürgen Klopp, que apenas regresó volvió a portar la ‘7’ y el poder de la banda izquierda.

Luis Díaz Foto: AFP

Polémica en el ranking, ¿Messi y Cristiano?

Pese a que el ranking es seguido por grandes conocedores del fútbol, la edición 2023 generó una gran polémica por las posiciones que ocuparon Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por su parte, el argentino se ubicó entre los 10 mejores del mundo, siendo, según algunos, “algo injusto” porque no tuvo un año de éxitos y terminó en la MLS.

Mientras que, Cristiano Ronaldo, no apareció entre los 100 mejores jugadores del mundo. Esto ha generado cientos de críticas por el desprestigio en torno al portugués, que ha tenido buenos momentos con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo y Messi Foto: AFP

Estos son los 100 mejores jugadores del mundo

Erling Haaland - Manchester City Jude Bellingham - Real Madrid Harry Kane - Bayern Munich Kylian Mbappe - PSG Rodri - Manchester City Lionel Messi - Inter Miami Bernardo Silva - Manchester City Mohamed Salah - Liverpool Antoine Griezmann - Atlético de Madrid Vinicius Jr - Real Madrid Bukayo Saka - Arsenal Jamal Musiala - Bayern Munich Kevin De Bruyne - Manchester City Victor Osimhen - Napoli Ilkay Gündogan - Barcelona William Saliba - Arsenal Trent Alexander-Arnold - Liverpool John Stones - Manchester City Rafael Leao - Milan Declan Rice - Arsenal Alisson - Liverpool Bruno Guimaraes - Newcastle Ederson - Manchester City Martin Odegaard - Arsenal Khvicha Kvaratskhelia - Napoli Ruben Dias - Manchester City Leroy Sane - Bayern Munich Robert Lewandowski- Barcelona Kyle Walker- Manchester City Son Heung-min - Tottenham Xavi Simons- PSV Virgil van Dijk - Liverpool Pedri - Barcelona Lautaro Martínez - Inter Warren Zaire-Emery Eduardo Camavinga - Real Madrid Alejandro Balde - Barcelona James Maddison - Tottenham Julián Álvarez - Manchester City Kieran Trippier - Newcastle Marc-Andre Ter Stegen - Barcelona Kaoru Mitoma - Brighton Luka Modric - Real Madrid Takefusa Kubo - Real Sociedad Joshua Kimmich - Bayern Munich Frenkie de Jong - Barcelona Kim Min-jae - Bayern Munich Randal Kolo-Muani - PSG Dibu Martínez - Aston Villa Mike Maignan - Milan Gabriel Martinelli - Arsenal Alphonso Davies - Bayern Munich Luis Diaz - Liverpool Kingsley Coman - Bayern Munich Dusan Vlahovic - Juventus Lois Openda - Leipzig Bruno Fernandes - Manchester United Alexander Isak - Newcastle Achraf Hakimi - PSG Rodrygo - Real Madrid Florian Wirtz - Bayer Leverkusen Santiago Giménez- PSV Gavi - Barcelona Marquinhos - PSG Toni Kroos - Real Madrid Joao Palhinha - Fulham Anthony Gordon - Everton Granit Xhaka - Arsenal Aurelien Tchouameni - Real Madrid Theo Hernandez - Milan Sven Botman - Newcastle Phil Foden - Manchester City Julian Brandt - Dortmund Dejan Kulusevski - Tottenham Hakan Calhanoglou - Inter Moussa Diaby - Aston Villa Marcus Rashford - Manchester United Jack Grealish - Manchester City Dominik Szoboszlai - Liverpool Victor Boniface - Bayer Leverkusen Federico Valverde- Real Madrid Raheem Sterling - Manchester City Douglas Luiz - Aston Villa Federico Chiesa - Juventus Martin Zubimendi - Real Sociedad Viktor Gyokeres - Sporting Christoper Nkunku - Chelsea Ivan Martin - Girona Marcus Thuram - Inter Nico Williams - Bilbao Serhou Guirassy - Sttugart Enzo Fernández - Chelsea Olivier Giroud - Milan Isco - Real Betis Lucas Paqueta - West Ham Karim Benzema - Al Ittihad Micky van de Ven - Tottenham Diogo Costa - Porto Nahuel Molina - Atlético Madrid Sergio Busquets - Inter de Miami

