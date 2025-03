Luis Díaz y la tremenda asistencia para Darwin Núñez en el Liverpool: golazo

El Liverpool, líder actual de la Premier League , logró revertir un complicado inicio de partido ante el Southampton en la jornada 28 del campeonato inglés. El equipo dirigido por Arne Slot comenzó perdiendo en su estadio, pero encontró el empate gracias a una destacada participación entre los sudamericanos Luis Díaz y Darwin Núñez, quienes fueron clave para cambiar el rumbo del encuentro. Posteriormente, un penalti convertido por Mohamed Salah selló la remontada por 2-1.

De acuerdo con el reporte, el primer tiempo fue especialmente difícil para los locales, quienes no lograban imponer su juego frente a un Southampton que, pese a ser uno de los equipos en la parte baja de la tabla, sorprendió con su intensidad.

Sin embargo, el Liverpool mostró una cara completamente distinta en la segunda mitad, impulsado por los ajustes tácticos realizados por Slot durante el descanso.

Luis Díaz y Darwin Núñez, protagonistas del empate

El empate llegó al minuto 51, cuando el delantero Luis Díaz tomó el balón por la banda izquierda y realizó una jugada individual que desbordó a la defensa rival. Según detalló el medio, Díaz avanzó con determinación, superando a su marcador Walker-Peters, y logró ingresar al área tras una serie de regates.

Publicidad

En el momento oportuno, el extremo asistió a Darwin Núñez , quien esperaba en el área para definir con precisión y cambiar la trayectoria del balón hacia el fondo de la red.

El gol de Núñez no solo significó el 1-1, sino que también marcó un punto de inflexión en el partido. Según publicó la fuente, el uruguayo, apodado "La Pantera", fue fundamental en el ataque del Liverpool durante el segundo tiempo, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su habilidad para generar peligro constante en el área rival.

Asistencia de Luis Díaz, que patea la valla de publicidad, para el gol de Darwin Núñez 🤫



LIVERPOOL.pic.twitter.com/L0gHpfXlkm — LFC Español (@LFCEspanol) March 8, 2025

Salah asegura la victoria desde el punto penal

Minutos después del empate, el Liverpool encontró la oportunidad de ponerse en ventaja gracias a una falta cometida sobre Darwin Núñez dentro del área. Según consignó el medio, el árbitro no dudó en señalar el penalti, y el encargado de ejecutarlo fue Mohamed Salah, quien no falló desde los once metros. Con este gol, el marcador se puso 2-1 a favor de los locales, resultado que se mantendría hasta el final del encuentro.

Un triunfo que refuerza el liderato del Liverpool

El Liverpool, que llegó a este encuentro como líder de la Premier League , enfrentó más dificultades de las esperadas ante un Southampton que ocupa los últimos lugares de la tabla. Los visitantes sorprendieron al adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, lo que obligó al equipo de Slot a realizar ajustes significativos para revertir la situación.

Publicidad

La conexión entre Luis Díaz y Darwin Núñez fue determinante para cambiar el rumbo del partido, destacando la capacidad del colombiano para generar peligro desde la banda izquierda y la efectividad del uruguayo en el área rival. Asimismo, la seguridad de Salah desde el punto penal reafirmó la capacidad del Liverpool para resolver partidos complicados y mantener su posición en la cima de la tabla.

Liverpool gana en la premier League. Foto: Instagram @liverpoolfc

Lo que se viene para el Liverpool

Este triunfo en Anfield refuerza la posición del Liverpool como líder del campeonato, pero también evidencia la necesidad de mejorar en ciertos aspectos del juego, especialmente en los primeros tiempos, donde el equipo ha mostrado dificultades para imponer su estilo. El Southampton aprovechó estas debilidades para complicar a los locales, aunque finalmente no pudo sostener la ventaja.

Con esta victoria, el Liverpool suma tres puntos importantes en su lucha por el título, mientras que el Southampton continúa en una posición comprometida en la tabla. El próximo desafío para los Reds será mantener la consistencia en las jornadas restantes, mientras que el equipo visitante deberá buscar puntos en sus próximos encuentros para escapar de la zona de descenso.

El partido dejó como protagonistas a Luis Díaz , Darwin Núñez y Mohamed Salah, quienes fueron clave para que el Liverpool lograra una remontada que refuerza su liderato en la Premier League y le dio un respiro al guajiro que no ha tenido uenos días en Inglaterra.