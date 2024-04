Manchester City golea al Crystal Palace y asume el liderato provisional de la Premier League

A tres días de enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Manchester City se impuso este sábado por 4-2 al Crystal Palace (14º), un duelo crucial para las aspiraciones de título del equipo de Pep Guardiola, que toma el liderato provisional de la Premier League.

Tras esta victoria, el City comparte liderato con el Liverpool, ambos con 70 puntos, antes de que los 'Reds' jueguen el domingo en Old Trafford contra el Manchester United.

A dos puntos queda el Arsenal, que cerrará la jornada del sábado visitando la cancha del Brighton (9º).

Con una pelea tan apretada, cada punto puede resultar determinante y el City tenía este sábado una complicada salida a Selhurst Park, en las afueras de Londres.

Publicidad

Ante las numerosas bajas que arrastra el vigente campeón de Europa y de la Premier y en previsión del duelo ante el Real Madrid, Guardiola alineó una mezcla de titulares y suplentes... que no le dio mal resultado, pese a comenzar perdiendo cuando a los tres minutos el francés Jean-Philippe Mateta adelantó a los locales de disparo cruzado en una jugada que nació con un error en el pase de John Stones.

Tras encajar el gol, el City reaccionó y volteó el marcador con los goles del belga Kevin de Bruyne (13 y 70), Rico Lewis (47) y del noruego Erling Haaland (66), que de esta manera logró su gol 100 con la camiseta 'skyblue' y rompió una racha de cinco partidos sin marcar.

Publicidad

- "Hemos ganado por Kevin" -

"Esta siendo una temporada atípica. Estuve fuera cinco meses, a veces me siento bien, en otras mi cuerpo necesita tiempo", declaró tras el partido De Bruyne, que además de los dos goles dio una asistencia y que parece volver a su nivel tras perderse la primera mitad del curso por una lesión.

La vuelta de De Bruyne está siendo complicada también porque esta temporada Phil Foden (que este sábado se quedó fuera por descanso al igual que Bernardo Silva, Manuel Akanji y Jeremy Doku) se ha convertido en pieza clave del equipo.

"No quiero que me regalen el puesto. Si no rindo bien, no juego. Phil está haciendo una temporada fantástica y eso me mantiene en alerta", añadió.

Publicidad

Guardiola elogió al belga: "Hoy hemos ganado por él. Kevin ganó el partido con sus acciones, sus goles, sus asistencias, su talento".

Los 'Eagles' maquillaron el marcador con el tanto en el tramo final del francés Odsonne Edouard (86), aunque en diferentes fases del encuentro lograron llevar peligro frente al arco rival, demostrando que la defensa del City no es invulnerable, algo que el equipo inglés deberá mejorar si quiere sumar títulos en este tramo final de temporada.