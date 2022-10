Manchester City, por encima del Real Madrid, fue elegido el mejor equipo de la pasada temporada

El Manchester City fue proclamado mejor club de la pasada temporada en la gala que este lunes entrega los premios Balón de Oro.

El City, vencedor de la Premier League y semifinalista de la Liga de Campeones, superó al Real Madrid y al Liverpool en este trofeo.

Dos directivos españoles, Ferrán Soriano y Txiki Begiristain, el centrocampista belga Kevin de Bruyne y el portero brasileño Ederson recibieron el galardón de manos del exjugador portugués Luis Figo.

Críticas al mejor equipo de la temporada pasada

Sin embargo, la entrega de este premio generó varias críticas en las redes sociales, pues varios usuarios no entendieron cómo el galardón no se lo llevó el Real Madrid, ya que fue el equipo que ganó la Champions League la temporada pasada, superando al Manchester City en semifinales y al Liverpool en la final.

Uno de los principales críticos fue el exarquero del Real Madrid Iker Casillas, quien en lanzó dos trinos mostrando su descontento por la elección al mejor equipo.

Primero, Casillas trinó: “Premios de broma…”; luego, con ironía, envió su felicitación al Real Madrid por el premio. “Enhorabuena al Real Madrid por esa tercera posición”, publicó el exarquero campeón del mundo con España.

Premios de broma… — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022