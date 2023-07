Manuela Vanegas y su ansiada revancha con la Selección Colombia: histórico triunfo ante Alemania

La vida y el fútbol siempre dan revanchas. De eso puede dar fe la defensora Manuela Vanegas, quien se convirtió este domingo, 30 de julio, en una de las heroínas de la victoria de la Selección Colombia (2-1) ante Alemania , por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA.

La antioqueña, quien cargaba con el lastre de haber cometido el penal que dejó sin el título de la Copa América 2022 a la 'tricolor', en la final disputada ante Brasil el 30 de julio de ese año en el estadio Alfonso López de Bucaramanga . Pero el fútbol le dio una oportuniddad de escribir historia y sí que lo hizo, con un gol que gritó todo un país en la madrugada.

A los 90+6', en la última jugada del compromiso, la zaguera se levantó en el área, tras el pase de la volante Leicy Santos, y puso a celebrar a los miles de connacionales que asistieron en masa al estadio de Sidney (Australia). A sus 22 años, la nacida en Copacabana le dio un duro golpe a la selección bicampeona del mundo y gran favorita.

"Me he soñado jugar un Mundial , lo decreté y hoy había recibido muchísimos mensajes de que iba a hacer gol (...) Soy defensa, pero he comentado muchas veces que me gusta sumarme a la ofensiva, me gusta el balón”, dijo Vanegas a Gol Caracol y Blu Radio.

"Alemania es potencia mundial, es una realidad, pero Colombia ha dado pasos gigantes, Colombia es potencia mundial”, agregó la defensora, quien ya tiene en su palmarés un tanto que jamás olvidará. Porque cuando el triunfo parecía esfumarse, la joven jugadora dijo presente y le dio un gran alegría a sus compañeras.

Con seis puntos de seis posibles, cuatro goles a favor y uno en contra, la 'tricolor' lidera su zona y está a un empate de asegurar su presencia en el torneo. El jueves 3 de agosto (5:00 a. m. Hora Col.) enfrentará a su similar de Marruecos, con la intención de dar un paso trascendental en el certamen y acceder a los octavos de final.