Mario Alberto Yepes no descarta jugar la Copa América

El capitán de la Selección en el Mundial, Mario Alberto Yepes, se refirió a la transición del combinado nacional y el trabajo que están realizando tras la confirmación de la continuidad del técnico argentino José Pékerman.

En una entrevista concedida a Fox Sports, Yepes analizó sus posibles reemplazos en la Selección porque, según él, no estará para eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018. No obstante, aseguró que tendrá en cuenta su rendimiento con San Lorenzo para decidir si va o no a la Copa América que se realizará en Chile en 2015.

"Eder (Alvarez Balanta), Jeison Murillo, Pedro Franco son defensores que podrían jugar en mi lugar en la selección", expresó el jugador.

“Es normal que en estos amistosos el profe se dé la oportunidad de mirar jugadores que realmente van a llegar a ese momento. Después, cuando se acerque un torneo como la Copa América, miraremos los tiempos para ver cómo estoy en San Lorenzo”, agregó.

Por último, manifestó que en estos momentos hay que darle la tranquilidad a Pékerman para que pueda probar y observar a los jugadores que estarán dentro de su proceso.