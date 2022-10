Marlos Moreno explicó el porqué de su nombre

“En realidad en mi nombre hubo un pequeño error en la Registraduría y me pusieron Marlos. Ya acostumbrado a que todo el mundo me dijera Marlos entonces tomé la decisión de quedarme así”, dijo (Lea también: Nacional no dejó soplar a Huracán y lo derrotó a domicilio ).

Moreno anotó el primer gol del encuentro que abrió las puertas para que el conjunto verde obtuviera su primera victoria en la Copa Libertadores.

“Sabíamos que el primer tiempo iba ser muy intenso, supimos aguantar y en el segundo tiempo pudimos contragolpear y tener por varios minutos el balón”, señaló (Lea también: Atlético Nacional inicia en Argentina su camino en la Copa Libertadores 2016 ).

En la segunda fecha, Nacional recibirá al peruano Sporting Cristal de Perú, mientras que Huracán visitará en Montevideo a Peñarol.