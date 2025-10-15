Marruecos sorprende a Francia y llega a la gran final del Mundial Sub-20 en Chile

Marruecos se clasificó el miércoles a su primera final de un Mundial Sub-20 tras derrotar 5-4 en penales a Francia, luego de igualar 1-1 en las semifinales del torneo juvenil que se juega en Chile.

La estrategia de los Leones del Atlas de ingresar al tercer portero, Abdelhakim Mesbahi, para la tanda desde el punto blanco resultó exitosa, pues el golero atajó el disparo del francés Djylian N'guessan.

Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub-20 // Foto: AFP

El galo Gady Beyuku estrelló su tiro en el palo, mientras que el marroquí Mohamed Hamony también falló su lanzamiento.

Marruecos chocará en la final del domingo con Argentina o Colombia, que se enfrentan la noche del miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.

