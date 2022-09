Mayer Candelo fue ratificado por el Deportivo Cali, pese a malos resultados

La crisis de resultados de Deportivo Cali, que marcha último de la Liga BetPlay 2 2022 con apenas cinco puntos, puso en la 'cuerda floja' a su director técnico: el exfutbolista Máyer Candelo, quien por el momento no se irá de la institución 'verdiblanca'.

Así lo indicó el presidente del club vallecaucano, Luis Fernando Mena, quien tras reunirse con el Comité Ejecutivo, y de tener fija su postura de despedir al orientador, cambió de parecer; y salió a los medios de comunicación a ratificarlo.

"Yo había tomado una decisión, pero hoy la cambio y respaldo totalmente a Máyer Candelo como técnico del Cali ", dijo Mena en rueda de prensa, en la que también confirmó que también desistió de dar un paso al costado como mandatario, tal y como lo tenía pensado.

"Me han amenazado, se han metido con mi familia y por eso no pude soportar los insultos que me hicieron el domingo en la noche en el estadio al finalizar el partido con Bucaramanga", reiteró el presidente, quien fue objeto de polémicas tras hacer gestos obscenos a la tribuna.

Horas después, en un escueto comunicado de prensa, el club oficializó en sus redes sociales lo anunciado por Mena y dio vía libre para la continuidad de la era Candelo: que también ha estado involucrado en fuertes controversias, como su pelea con el referente Teófilo Gutiérrez.

"El profesor Mayer Andrés Candelo ha sido ratificado, por unanimidad, como estratega de nuestro equipo profesional", expresó el equipo en su comunicación, en la que expresó que Eduardo Calderón será su nuevo vicepresidente.

"El Comité Ejecutivo elegirá, a más tardar mañana (martes) 13 de septiembre, al quinto miembro del ente rector de nuestra asociación", finalizó el escrito, que se hizo viral entre los hinchas del cuadro 'Azucarero'.

