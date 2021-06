Me faltaron al respeto: James Rodríguez no se guardó nada y habló de su ausencia en la Copa América

El futbolista colombiano James Rodríguez estuvo en un live de Instagram con Teo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, excompañeros del volante en la Selección Colombia, hablando de por qué no había sido convocado, ahora para disputar la Copa América en Brasil.

Vale la pena recordar, que James Rodríguez fue desconvocado de la Selección Colombia para los últimos partidos de eliminatorias, aparentemente, por sus problemas físicos. En su momento, el técnico Reinaldo Rueda, afirmó en rueda de prensa que la decisión era para proteger al jugador y que se recuperara 100%.

Ante esto, James habló y fue enfático en sus declaraciones, al afirmar que estaba para jugar la Copa América, pero fue una decisión del cuerpo técnico: "Yo no lo comparto”

Por otro lado, el futbolista recordó sus logros con la selección y el rendimiento que lo precede cuando ha vestido la camiseta ‘tricolor’.

"Me faltaron al respeto", señaló James, mientras sus excompañeros, sobre todo Teófilo, trataban de hacer que el mediocampista se tranquilizara.

“Recuerden que cuando yo no estaba bien siempre me ponía la camiseta…de los 80 partidos que he jugado con la selección he jugado mal por ahí unos 10, que no me vengan con 'huevonadas'”, dijo, bastante alterado.

Por último, James no desmintió su posible regreso al Real Madrid, equipo que acabó de contratar al técnico italiano Carlo Ancelotti y se mostró tranquilo con la situación que vive actualmente.