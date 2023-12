Messi sobre el Mundial: "Ni en los mejores sueños, lo hubiera imaginado de esta manera"

Fue el 18 de diciembre de 2022 el día que Lionel Messi se subió al podio de la historia del fútbol. El astro argentino consiguió la Copa del Mundo en Qatar y selló los malos recuerdos de una época difícil con la albiceleste de varias derrotas y fracasos desde su debut en la absoluta.

"Nunca hay que dejar de intentarlo y más cuando unos disfruta de lo que hace. Amo jugar a la pelota, amo venir a la selección, me encanta este lugar y antes por todo eso no los disfrutaba como lo hago hoy. Ni en los mejores sueños me lo hubiera imaginado de esta manera, superó toda la expectativa. Sabía que podía ser una locura, pero fue mucho más de lo que esperaba", manifestó Lionel Messi en la serie de Star Plus 'Campeones, un año después'.

El camino no fue fácil para Argentina, tan solo en el primer partido del Mundial el equipo perdió ante Arabia Saudita, que fue sin duda una total sorpresa para el mundo del fútbol. "Nadie se imaginó empezar de esa manera (...) Hablamos, nos juntamos y cada uno decía lo que pensaba de ese momento", añadió.

Creo que fue uno de los partidos más difíciles de jugar (ante México) por la cabeza. Cuando recibo para perfilarme para una opción y la verdad no lo pienso, veo el espacio y le pegué. Nada, simplemente, me perfilé y probé (...) Después de ese gol creo que el equipo volvió a jugar de la manera que lo venía haciendo, se sacó un peso de encima y se relajó. Para nosotros arrancaba el Mundial de nuevo LIONEL MESSI

En la fase de grupos Argentina consiguió dos victorias. La albiceleste derrotó a México y Polonia; ya fue en los octavos de final cuando el camino parecía ser posible y el sueño también. Australia fue la primera "víctima" del equipo de Lionel Scaloni y como si fuera una cosa del destino se volvió a encontrar con Países Bajos en una Copa del Mundo en donde la polémica fue la verdadera protagonista.

Messi aseguró que en todos estos partidos sin duda lo molestó Robert Lewandowski unas palabras del polaco, que finalmente fue un mal entendido que lo hablaron en privado al igual que su discusión con Van Gaal y los neerlandeses llevaron a demostrar lo que es capaz fuera del fútbol.

"Por todos lados, en todos los partidos, o cuando cantamos o vamos a tomarnos un mate. Cuando estamos cerca empezamos a cantar y ves llegar a la gente al estadio, y pues en todos los partidos veíamos argentinos en todos lados y ya sabíamos que éramos locales en todos los estadios durante Qatar", dijo.

En todo el Mundial estuvo presente el Diego (Maradona) porque estamos jugando con la selección y cuando estamos, está el Diego presente, está en la tribuna en todo el mundo que lo nombre. Durante todo el Mundial él siempre está presente LIONEL MESSI

Y ese partido final ante Francia en la final de la Copa del Mundo fue la verdadera prueba de fuego, no en lo deportivo, sino en lo emocional que generó Kylian Mbappé que quería frustrar el sueño argentino en Qatar. Una tanda de penales definió todo y Montiel fue el que rompió esa maldición que tenía Messi con la albiceleste. "Pidiéndole a Dios y a Montiel que lo define. Si bien estábamos tranquilos", dijo.

"Ya está. Ya la puedo tocar. La verdad es que estaba hermosa (la copa) (...) En el Barcelona muchas como capitán, pero en la selección nunca y se dio el momento en la Finalissima, por supuesto esta no podía ser de otra manera. Cuando llegué al aeropuerto me imaginé más gente, pero a penas salimos a la calle vimos un mar de gente", añadió.

Al igual que Messi, en esta serie de Star Plus hablarán las principales figuras de la albiceleste. Lionel Scaloni, Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, entre otros, darán su experiencia de lo importante que fue ganar la Copa del Mundo.

