Messi y Argentina por la final de la Copa América contra el sorpresivo Paraguay

la Copa América Chile-2015 ante un Paraguay agrandado tras haber dejado afuera a Brasil.



Será un duelo de estilos desde las 20H30 locales (23H30 GMT) en el estadio Ester Roa de la ciudad de Concepción (sur), con el antecedente del 2-2 en el inicio del torneo, un partido en el que la albiceleste dejó escapar una ventaja de dos goles (Lea también: No me cobraron un penalti y el gol de Vargas fue en ‘offside’: Paolo Guerrero ).



El equipo de Gerardo Martino ha sido junto con Chile el más ofensivo de la Copa América, mientras que los guaraníes dirigidos por el argentino Ramón Díaz han recuperado su tradicional garra y orden defensivo.



Ambos llegaron a esta semifinal a través de los penales: Argentina derrotó a Colombia 5-4 tras igualar sin goles en los noventa minutos a pesar de un amplio dominio, y Paraguay se impuso a Brasil 4-3 luego de empatar 1-1 en un cotejo parejo.



La albiceleste de Messi se encuentra a dos pasos de lo que vino a buscar a Chile: poner fin a la sequía de 22 años sin títulos internacionales desde la Copa América Ecuador-1993, y borrar la amargura de la final del Mundial de Brasil-2014 perdida contra Alemania (Lea también: Luis Suárez arremete por eliminación de Uruguay de la Copa América ).



De su lado, Paraguay, finalista en la anterior Copa América de Argentina-2011, busca reconstruirse tras la debacle de las eliminatorias para Brasil en las que terminó último, poniendo fin a un ciclo de cuatro participaciones consecutivas desde Francia-1998.



El historial dice que Argentina nunca perdió en Copa América ante la albirroja, con 18 victorias y cinco empates en 23 partidos.



Paraguay, en alza, intentará no repetir los errores de los 45 minutos iniciales del aquel partido contra Argentina, cuando se fue al descanso 0-2, un resultado que logró revertir en el complemento a base de coraje (Lea también: Después de 28 años, Chile regresa a una final de Copa América ).



"Sabemos que estamos por enfrentar a un gran equipo. Esta instancia es difícil para los dos. Son uno de los mejores equipos del mundo, tienen al mejor jugador del mundo que es Messi, pero creo mucho en este equipo, la sed de revancha que tiene", dijo el lunes el 'Pelado' Díaz en conferencia de prensa.



Formaciones probables:



Argentina: Sergio Romero - Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo - Lucas Biglia, Javier Mascherano, Javier Pastore - Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel di María. DT: Gerardo Martino.



Paraguay: Justo Villar - Bruno Valdez, Marcos Cáceres, Paulo da Silva, Iván Piris - Eduardo Aranda, Víctor Cáceres, Édgar Benítez y Derlis González - Nelson Haedo y Roque Santa Cruz. DT: Ramón Díaz.



