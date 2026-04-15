Millonarios vs. Boston River EN VIVO: online y gratis HOY la Copa Sudamericana 2026

Todo listo en Bogotá para un nuevo duelo continental gracias a Millonarios HOY miércoles, 15 de abril, cuando reciba a Boston River de Uruguay por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, esto tras su debut con derrota en chile vs. O’Higgins (2-0).

Los dirigidos por Fabián Bustos esperan darle una alegría a su gente en esta edición de la Copa Sudamericana, por ende, deberán sumar tres puntos para no quedarse en la carrera continental y alcanzar la próxima ronda de la competencia, ante de enfrentar a Sao Paulo que, desde el papel, sería el más difícil de la fase de grupos.



Vea EN VIVO Millonarios HOY vs. Boston River aquí

El duelo entre colombianos y uruguayos se podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo a través del canal de YouTube de Blu Radio, que tendrá toda la narración de este compromiso de la mano de todo un equipo de expertos que tendrán el detalle completo de los 90 minutos.

Por otro lado, la transmisión oficial de este compromiso la tendrá DirecTV Sports, que es el portal autorizado por Conmebol para la retransmisión oficial de las emociones de la Copa Sudamericana.



¿A qué hora juega Millonarios por Copa Sudamericana?

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Bolivia, Chile , Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos (ET) , Venezuela: 10:00 p.m.

, , 10:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 8:00 p.m.

Millonarios vs. Boston River // Fotos: X @MillosFCoficial y @bostonriver

Posibles alineaciones de Millonarios vs. Boston River

