MinSalud descarta definitivamente efectos nocivos de vacuna de papiloma humano

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que el Instituto Nacional de Salud realizó un estudio científico entre las menores de Carmen de Bolívar que se aplicaron la vacuna contra el virus del papiloma humano y se enfermaron, y otras que no. Aseguró que el estudio demuestra que no hay relación entre la vacuna y las enfermedades de las menores.

Publicidad

“Basado en una práctica epidemiológica también común, y es comparar lo que está ocurriendo con las niñas con un grupo de control esto es niñas que no fueron vacunadas y examinarlas en los diferentes resultados en salud. Este estudio muestra, y esto todavía es preliminar, que no hay ninguna diferencia significativa en resultados en salud, ósea en lo que está ocurriendo con las niñas orgánicamente entre las niñas vacunadas y las no vacunadas”, puntualizó Gaviria.

El jefe de la cartera de Salud manifestó además que cada vez se evidencia más que lo que ocurrió en el municipio fue un fenómeno psicógeno masivo, sin embargo aseguró que continúan acompañando a la comunidad.