Muere joven promesa del fútbol colombiano a los 16 años en grave accidente de tránsito

Una dolorosa noticia se dio a conocer este domingo, 7 de septiembre, pues el fútbol colombiano perdió a otra de sus jóvenes promesas en un accidente de tránsito.

Éder Smic Valencia Ambuila, un joven delantero caucano de tan solo 16 años, quien tenía todo listo para fichar con el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) y estaba a tan solo unos días de viajar a Estados Unidos, falleció en las últimas horas.

El terrible accidente que terminó con su vida ocurrió en la tarde del domingo, en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, norte del Cauca.

Según dio a conocer el club Academia Alemana Popayán, donde se desempeñaba como futbolista de 16 años, el hecho se dio en un grave accidente automovilístico.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, se lee en el mensaje de la institución.

Según compartió el periodista Mariano Olsen sobre el futuro del joven futbolista, estaba a pocos pasos de concretar con el club norteamericano. Al parecer, este interés venía desde febrero, cuando fue parte de la Bulls Cup Sub-16, donde mostró su talento anotando un gol.

Al parecer, el joven también había sido tenido en cuenta en procesos de la Selección Colombia Sub-16, en la que era tenido en cuenta como una pieza clave para futuras competencias internacionales.

Esta dolorosa noticia se dio a conocer el mismo día de la muerte del reconocido exfutbolista brasileño Eduardo Guillio, quien militó en Millonarios, Santa Fe y Atlético Bucaramanga. De su muerte se sabe que en los últimos días estaba hospitalizado y tenía quebrantos de salud.

Usuarios en redes sociales lamentan la muerte de los dos futbolistas y envían condolencias a su familia. El fútbol colombiano está de luto.