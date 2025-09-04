Muere portero de fútbol brasileño en pleno partido tras parar un penalti: quedó en video

Lo que debía ser una noche de fiesta deportiva en Brasil terminó en una profunda tragedia que conmocionó a toda una ciudad.

Durante un torneo de fútbol sala en Augusto Corrêa, municipio ubicado en el estado de Pará, el arquero Antônio Édson dos Santos Sousa, conocido popularmente como Pixé, perdió la vida en medio de un partido y frente a cientos de testigos.

El hecho ocurrió en la noche del 7 de septiembre, jornada en la que se conmemoraba el Día de la Independencia de Brasil. El encuentro se definía desde el punto penal cuando Édson, figura indiscutible de su equipo, detuvo con éxito un disparo.

Con una sonrisa y evidente satisfacción, caminó hacia sus compañeros para celebrar, pero a los pocos segundos cayó desplomado en medio de la cancha.

Las imágenes, grabadas por los asistentes, muestran el momento en que jugadores y espectadores corren desesperados a auxiliarlo.



De inmediato fue atendido por personal médico y posteriormente trasladado a un hospital cercano, donde los profesionales de la salud confirmaron el desenlace fatal.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales y el video del colapso se hizo viral, generando mensajes de dolor y solidaridad. “Una noche de celebración deportiva terminó en tragedia”, escribió uno de los usuarios que compartió las imágenes.

Ante lo sucedido, las autoridades municipales anunciaron la suspensión de todos los encuentros del torneo que se desarrollaba como parte de la Semana de la Patria. Por su parte, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) emitió un comunicado oficial en el que exaltó la trayectoria y el legado del portero.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Édson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su recuerdo vivirá dentro y fuera de la cancha”, señaló la organización, al tiempo que envió condolencias a familiares, amigos y a la comunidad deportiva.