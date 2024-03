Mundial Sub 17 de la Fifa se jugará anualmente: definidas las sedes para los próximos cinco años

Catar, en categoría masculina, y Marruecos, en la femenina, recibirán cada uno cinco ediciones consecutivas del Mundial Sub 17 de fútbol entre 2025 y 2029, decidió este jueves el Consejo de la Fifa.

La instancia había anunciado en diciembre que su torneo de jóvenes pasaba de bianual a anual a partir de 2025, al mismo tiempo que aumentará de 24 a 48 equipos en categoría masculina y de 16 a 24 en la femenina.

Quedaba por anunciar los países anfitriones y la FIFA ha optado por una sede fija durante cinco años para "utilizar las infraestructuras existentes en el interés de la eficacia y la durabilidad de los torneos", señaló en un comunicado.

Así se espera fortalecer el desarrollo de las categorías inferiores, pues los jugadores se podrán motivar más ahora, pues cada año los sub 17 tendrán la oportunidad de representar a su país y demostrar el talento que tiene para futuras convocatorias para llamados de las selecciones sub 20 o sub 23.

La elección de Catar y Marruecos muestra el buen posicionamiento de ambos países ante la FIFA. El primero recibió el Mundial masculino de 2022 y Marruecos será uno de los tres anfitriones de la edición del centenario en 2030, junto con España y Portugal, además de los tres primeros partidos en Sudamérica.

Catar ha organizado en dos ocasiones el Mundial de Clubes (2019 y 2020) y Marruecos las ediciones de 2013, 2014 y 2022, además de la Copa de África en 2025.