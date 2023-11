Nervios de acero: así palpita Jhon Arias la previa de la final de la Copa Libertadores

Este sábado, 4 de noviembre, se vivirá una jornada histórica en el fútbol sudamericano cuando ruede la pelota en el estadio Maracaná por la final de la Copa Libertadores. Será Fluminense o Boca Juniors el que alce el mayor título del continente y los nervios ya se sienten entre los jugadores, como es el caso del colombiano Jhon Arias que manifestó su deseo de que empiece el partido.

Y es que ganar la Copa Libertadores es un sueño de cualquier futbolista sudamericano, por lo que el sentimiento de Jhon Arias no es una excepción. El colombiano compartió un video titulado "Llegó la hora", en donde muestra un poco del detrás de cámara de Fluminense y ese sentimiento que hay entorno de su posible primer título de la competencia.

"¡Ha llegado el momento, vayamos juntos por nuestro sueño!", manifestó Jhon Arias en sus redes sociales. Cabe recordar que el colombiano es una pieza fundamental en el esquema de Fluminense, su buen ritmo deportivo lo ha convertido en un atacante importante del equipo brasileño que además ha sido el cómplice de Germán Ezequiel Cano en esta edición de la Copa Libertadores.

Chegou a hora, vamos juntos pelo nosso sonho! 🇭🇺 pic.twitter.com/5soau0XZtb — Jhon Arias Andrade (@jhonariasa) November 3, 2023

Los números de Jhon Arias con Fluminense

El oriundo de Quibdó llegó en 2021 a Fluminense y desde entonces ha disputado 134 partidos. Arias ha anotado 26 goles y ha dado 30 asistencias, números que ilusionan de cara a esta gran final de la Copa Libertadores. Además, ya sabe qué es ser campeón con el cuadro carioca, debido a los campeonatos locales.

"He tenido que soportar muchas cosas para estar en el club que estoy hoy (...) Creo que a mí a título personal me sentó muy bien el fútbol de Brasil, en Patriotas veníamos haciendo las cosas y América no tuve la continuidad que necesitaba", dijo en su momento con diálogo con Blog Deportivo.

