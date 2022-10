“No se pueden hacer oídos sordos, no se puede hacer una paz con impunidad. Los criminales de guerra deben tener reclusión eso lo dicen los mínimos internacionales. No se puede continuar ciego, sordo y mudo como Shakira frente a esa realidad jurídica”, aseveró. (Lea acá también: Si no hay pena proporcional a delitos, acuerdo de paz es insostenible: Ordóñez ).

Ordóñez señaló además que será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra en este tema.

“Hay que esperar que pase en la Corte Constitucional; no por mucho madrugar amanece más temprano”, finalizó.