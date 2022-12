Novela en España por mano en los testículos de Di María: ¿se acomodó o increpó?

silbidos de la grada, generó polémica tras el encuentro que el Real Madrid disputó contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador argentino, desafortunado en su juego durante todo el choque, fue pitado por gran parte de la afición en algunas fases del encuentro. Las protestas se acentuaron en el momento en el que el entrenador, Carlo Ancelotti, decidió sustituirle a falta de veinte minutos para el final.

Ancelotti restó importancia a la situación: "Di María intenta jugar como todos. Está en una etapa en la que el Bernabéu le pita, como a todos. Ha trabajado. Lo he cambiado porque necesitaba poner a dos jugadores más frescos".

"No he visto ningún gesto suyo. Si lo ha hecho, para mí no pasa nada. Es un error. Si ha contestado al público, ha hecho dos errores. La vida sigue", agregó el entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid anunció este martes en su página de internet la apertura de un expediente informativo al argentino Ángel Di María por un gesto que hizo cuando fue sustituido durante la victoria (3-0) del equipo blanco el lunes ante el Celta de Vigo.

"Hice un gesto normal cuando estaba saliendo. No quise hacer nada para el público ni tampoco para el míster como se estuvo diciendo. Fue un gesto natural que hace cualquier hombre y más cuando estás corriendo. Uno dentro del campo lo hace muchas veces", señaló Di María en la web del club.

Con EFE y AFP